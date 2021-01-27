原标题：全市大型农批、农贸市场过年期间正常营业 留宁过年蔬菜管够

春节近在眼前，为了配合疫情防控，今年很多市民选择留宁过年，预计春节消费需求比往年要高。扬子晚报/紫牛新闻记者从南京市商务局和南京市农副产品物流中心（南京众彩）了解到，各级各部门正协调各项措施保障南京春节期间“菜篮子”供应。

南京市商务局相关负责人介绍，针对今年留宁过年人员增多的情况，商务局成立了相应的工作班子，为节日期间市场保供稳价、平安过年全力做好协调服务。同时，商务局已经要求全市大型农批市场和农贸市场打破惯例，做好过年期间正常开门营业工作；南京农副产品物流配送中心蔬菜、果品、水产市场以及南京其他专业性农产品批发市场要不休市、不歇业，为市场提供充足的货源保障。多家农贸市场已经反馈，正部署具体的营业计划。

众彩工作人员介绍，众彩一直承担着南京的“菜篮子”保供工作，自2020年9月起，就已经开始筹备今年春节蔬菜保供，目前市场有在库保供蔬菜3070吨，在田保供蔬菜10000吨，1月24日蔬菜市场到货2651吨。由于货源充足、供应稳定，虽然春节期间蔬菜价格按照惯例将迎来一定幅度增长，但总体价格保持平稳。

“后续我们也会密切关注市场需求，强化快反处突能力。”南京市商务局相关负责人表示，针对市场动态、天气变化以及社会舆情等，各相关部门将及时协调处置可能出现的突发情况。同时督促各流通企业认真落实各项防疫措施，严格开展测量体温，核验苏康码、行程卡，消毒消杀等工作，加大人流管控力度，切实把疫情防控抓紧抓实抓到位；同时，还要做到生产安全工作不放松，确保广大市民平安过年。（沈岩 王舒怡 刘丽媛）

(责编：艾雯、杨牧)