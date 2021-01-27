马祚波

原标题：南京江北2幅宅地双双“触顶”

昨日上午，南京土地市场迎来今年的首场土拍，来自江北核心区和葛塘的2幅住宅用地全部拍至最高限价，待摇号确定最终买家，核心区宅地上市售价的“红线”呈小幅上涨。

2幅来自江北的住宅地块分别位于江北葛塘和核心区，其中位于江北葛塘的G25地块出让面积2.7万平方米，容积率为2.2，起拍价5.1亿元，最高限价6.1亿元，折算起拍楼面价8663元/㎡，最高楼面限价10362元/㎡，未来上市毛坯房限价18500元/㎡。

最终仅过11轮竞价，G25地块地价触及最高限价，将于1月26日下午通过摇号确定最终买家。去年12月底，该区域内出让的G23、G24地块同样触及最高限价，成交楼面价分别为9921元/㎡、10455元/㎡。从区位上看，该地块靠近地铁S8号线大厂站，周边楼盘有荣盛首府、紫艺华府等，还有葛塘中心小学、中学等教育机构，生活配套相对齐全，房价也与市场价格基本持平。

当天拍卖的G26地块属于江北核心区隧道口片区，出让面积3.5万平方米，容积率2.4，起拍价17.1亿元，最高限价19.8亿元，折算起拍楼面价20214元/㎡，最高楼面限价23406元/㎡，毛坯房销售限价32000元/㎡。

经过28轮举牌，G26地块地价“触顶”，也将在1月26日摇号定买家。扬子晚报记者注意到，该地块周边已有多幅出让地块，楼面价从21000元/㎡到23000元/㎡不等，毛坯房限价为30000元/㎡和31500元/㎡，不难看出，该片区的上市新房售价“红线”已有所松动。目前，板块内的新房售价在32000元-33000元/㎡之间，二手房挂牌价在35000元-42000元/㎡之间，存在一定的倒挂空间。（记者 马祚波）

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