人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际>>国际专题>>会议-论坛-周年>>创新名城美?魅力古都—―南京

多个公共消毒点今起投用！南京出租车行业疫情防控措施再加强

2021年01月27日10:10 | 来源：江苏广电融媒体新闻中心
小字号

原标题：多个公共消毒点今起投用！南京出租车行业疫情防控措施再加强

南京出租车行业疫情防控措施再升级。从今天（1月26日）开始，今年首个巡游车公共消毒点和首批网约车公共消毒站同步启用。加强车辆消毒的同时，全力保障驾乘出行安全。

南京巡游车行业启用今年首个公共消毒点

今天上午9:30，南京巡游出租车万寿村公共消毒点正式启用，数十辆巡游车按序排队，逐一接受消毒。

南京市出租汽车暨汽车租赁协会常务副会长凌强介绍，这是南京巡游车行业今年启用的首个公共消毒点。“这个消毒点是面向南京市所有巡游出租车的。从早上8点到下午5点有人值守，对方向盘、脚垫还有门把手等经常被触摸的部位进行消杀，另外给驾驶员免费配发口罩。”

凌强透露，他们会随时关注疫情的发展情况，随时根据需要增加更多的公共消毒点。

多个网约车平台增设公共消毒站加强消杀

今天上午，南京多个向网约车开放的防疫消杀站同步投用。在南京虎踞北路89号、某网约车平台设立的防疫消杀站内，多辆网约车依次排队。

该网约车出行平台江苏地区安全负责人蒋鹏翔说，到目前为止，该平台已在南京各区启用了共7个防疫消杀站。“目前大概每天可以实现900辆车次的消杀。驾驶员到达现场之后有测温、亮码、手部消杀、扫码登记等环节。我们会帮助他的车辆做消杀工作。”

记者注意到，消杀人员使用消毒水对车辆的门把手、座垫、脚架、靠背等，只要人能接触到的地方逐一消毒。消毒过后，要求驾驶员将窗户、车门全部打开通风，同时驾驶员用抹布将残留的消毒液擦干净。

据介绍，目前在南京运营的多家网约车平台已陆续设立公共消毒点。同时，由企业给驾驶员发放消毒液、口罩等防疫物资。通过驾驶员自主消毒和公共消毒点辅助消毒这两种举措，全力保障出租车驾乘安全。

南京市交通综合执法局一支队出租科副科长郭萍表示：“对于出租车车辆消毒目前是有要求的，在每次营运之后，要进行消毒，同时消毒点上的记录要有台账，我们对每个点的消毒情况也会进行检查。目前消毒的时间可能要持续到春运过程中。”

需要特别提醒的是，目前乘客在南京乘坐巡游出租车时，需要提前扫码登记；不方便扫码的可由驾驶员手写登记手机号。乘坐出租车过程中，乘客需全程佩戴口罩。如果发现驾驶员没有按规定佩戴口罩，乘客可以拨打交通热线12328反映或是向网约车平台投诉。

（来源：江苏广电融媒体新闻中心/田甜 编辑/高若婷）

(责编：艾雯、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部