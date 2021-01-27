原标题：多个公共消毒点今起投用！南京出租车行业疫情防控措施再加强

南京出租车行业疫情防控措施再升级。从今天（1月26日）开始，今年首个巡游车公共消毒点和首批网约车公共消毒站同步启用。加强车辆消毒的同时，全力保障驾乘出行安全。

南京巡游车行业启用今年首个公共消毒点

今天上午9:30，南京巡游出租车万寿村公共消毒点正式启用，数十辆巡游车按序排队，逐一接受消毒。

南京市出租汽车暨汽车租赁协会常务副会长凌强介绍，这是南京巡游车行业今年启用的首个公共消毒点。“这个消毒点是面向南京市所有巡游出租车的。从早上8点到下午5点有人值守，对方向盘、脚垫还有门把手等经常被触摸的部位进行消杀，另外给驾驶员免费配发口罩。”

凌强透露，他们会随时关注疫情的发展情况，随时根据需要增加更多的公共消毒点。

多个网约车平台增设公共消毒站加强消杀

今天上午，南京多个向网约车开放的防疫消杀站同步投用。在南京虎踞北路89号、某网约车平台设立的防疫消杀站内，多辆网约车依次排队。

该网约车出行平台江苏地区安全负责人蒋鹏翔说，到目前为止，该平台已在南京各区启用了共7个防疫消杀站。“目前大概每天可以实现900辆车次的消杀。驾驶员到达现场之后有测温、亮码、手部消杀、扫码登记等环节。我们会帮助他的车辆做消杀工作。”

记者注意到，消杀人员使用消毒水对车辆的门把手、座垫、脚架、靠背等，只要人能接触到的地方逐一消毒。消毒过后，要求驾驶员将窗户、车门全部打开通风，同时驾驶员用抹布将残留的消毒液擦干净。

据介绍，目前在南京运营的多家网约车平台已陆续设立公共消毒点。同时，由企业给驾驶员发放消毒液、口罩等防疫物资。通过驾驶员自主消毒和公共消毒点辅助消毒这两种举措，全力保障出租车驾乘安全。

南京市交通综合执法局一支队出租科副科长郭萍表示：“对于出租车车辆消毒目前是有要求的，在每次营运之后，要进行消毒，同时消毒点上的记录要有台账，我们对每个点的消毒情况也会进行检查。目前消毒的时间可能要持续到春运过程中。”

需要特别提醒的是，目前乘客在南京乘坐巡游出租车时，需要提前扫码登记；不方便扫码的可由驾驶员手写登记手机号。乘坐出租车过程中，乘客需全程佩戴口罩。如果发现驾驶员没有按规定佩戴口罩，乘客可以拨打交通热线12328反映或是向网约车平台投诉。

（来源：江苏广电融媒体新闻中心/田甜 编辑/高若婷）

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