原标题：南京守好冷链食品关 筑牢疫情防控线

我市率先设立进口冷链食品集中监管仓，加大从业人员摸排力度

守好冷链食品关 筑牢疫情防控线

近日，栖霞区市场监督管理局执法人员对和燕路某超市进口冷链食品销售专区进行抽查。 南报融媒体记者 徐琦摄

新冠肺炎疫情发生以来，冷链食品始终是疫情防控的聚焦点和风险点。市市场监管局作为市场物流组和冷链食品监管专班的牵头单位，始终紧绷疫情防控责任弦，并逐步构建“集中监管、风险监测、执法检查”三位一体的管理模式，筑牢进口冷链食品疫情防控的坚实防线。

1月18日下午，南京发布《关于进一步把牢“十个关口”做好冬春季疫情防控工作的通知》之后的第四天，记者在我市进口冷链食品集中监管仓入口处看到，几辆冷链配送车正排队等候，司机坐在车中，等候人员和物品的统一消杀。现场设立的核酸检测方舱实验室中，技术人员正在有序地对此前采集的运输车辆和食品外包装等抽样样本进行检测，截至下午5点，当日已经完成样本检测822份，结果均为阴性。

“自从南京在全省率先设立进口冷链食品集中监管仓以来，进入我市并在我市储存、销售、加工的进口冷链食品，都必须进入集中监管仓，‘批批查验、每批必检、每件消杀’。出库的时候也是逐一审验，货证一致，方能出库。”市市场监管局相关负责人告诉记者，截至目前，全市共有20531批次、57857吨进口冷链食品进入集中监管仓，核酸采集61593份，审验出库56334万吨。

除了严格落实溯源制度、做好进口冷链食品全过程监管之外，我市还加大对进口冷链食品从业人员摸排力度，从去年10月底开始，就对冷链食品从业人员按照“应检尽检”原则，每周一次核酸检测，目前已累计检测154775人次，结果均为阴性。

通过宣传，广大市民对于采购进口冷链食品的自我防护意识也明显增强。18日傍晚，记者在江宁一家购物中心的进口冷冻食品柜台，看到一位中年女士在购买进口巴沙鱼，在挑选的时候，她认真核对了张贴在冰柜上方的《南京市进口冷链食品集中监管仓出库证明》《核酸检测报告》等材料。“我在核对这个商品的批次，还有这些证明上的时间，要确保是经过统一检测的，吃得才放心。”

记者了解到，2020年11月以来，我市市场监管部门持续组织开展进口冷链食品常态化专项执法检查，督促检查进口冷链食品生产、加工、运输、储存、经营等单位全面落实企业主体责任，对相关票证不全的一律不得上市销售。截至目前已累计出动检查人员18565人次，检查冷链食品相关企业8300家次，发现各类问题86项，下架问题冷链食品10846公斤，立案25件。

(责编：艾雯、杨牧)