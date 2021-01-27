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俄媒：中国复苏吸引外资蜂拥而至

2021年01月27日21:45 | 来源：新华社
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　　新华社北京1月27日电 《参考消息》27日刊登源自今日俄罗斯电视台网站的文章《中国吸引外资总额超美国》。文章摘要如下：

　　联合国贸易和发展会议日前公布的报告显示，2020年，中国吸引外国直接投资(FDI)规模超美国。据该组织专家估算，受新冠疫情影响，2020年全球FDI总额约为8590亿美元，与2019年相比缩水42%。美国约为1340亿美元，较前一年缩水近一半。中国FDI逆势增长4%，达1630亿美元。

　　BKS证券经纪公司金融市场专家米哈伊尔·泽尔策尔表示，中国FDI总额位列世界第一，与疫情期间采取严格的隔离限制和国家大规模扶持经济的措施是分不开的。

　　俄科学院远东研究所代理所长阿列克谢·马斯洛夫说，中国政府几年前就为如今投资蜂拥而至奠定了基础。

　　他表示，2018-2019年，中国进行了一系列相关法律修订，包括在对先进技术投资时减税。

　　马斯洛夫说：“投资中国新兴产业要比投资美国有利可图得多。此外，尽管中国工资上涨，其最终产品成本仍远低于美国。而且，中国国内市场发展速度正在超过美国。这样一来，投资至少能更快收回成本。”

　　“自由金融”投资公司分析师瓦列里·叶梅利亚诺夫认为，新冠疫情进一步刺激了外资涌入中国经济。尤其是，中国的国际贸易地位显著加强吸引了外国投资者。

　　在国际信贷保险公司裕利安怡集团的分析师们看来，新冠疫情的影响将加速全球经济重心向亚洲转移。

(责编：崔越、杨牧)

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