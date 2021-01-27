人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

俄称俄美仍存相当严重分歧 暂不具重启双边关系条件

2021年01月27日20:32 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网莫斯科1月27日电 （记者张光政）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫27日在接受荷兰媒体采访时说，俄美关系还不具备重启条件，尽管俄美达成了谅解，即有必要延长关于进一步削减和限制进攻性战略武器的条约。他指出，两国总统26日在电话通话中注意到双方存在相当严重的分歧，但均强调必须继续对话。

俄罗斯总统普京和美国总统拜登26日举行了首次电话通话。普京祝贺拜登就任美国总统。普京表示，俄美关系正常化符合两国利益。

两国领导人在电话通话中就延长《新削减战略武器条约》达成了一致。普京当晚把批准延长俄美关于进一步削减和限制进攻性战略武器条约的协定的法案提交国家杜马（议会下院）审议。该法案的解释性说明中说，提议将该条约延长5年，至2026年2月5日。俄国家杜马27日审议通过了该法案。

两国领导人还讨论了美国单方面退出开放天空条约、伊朗核问题全面协议《共同全面行动计划》的保留问题、乌克兰局势、阿富汗问题、所谓的外部势力“干涉”美国大选、纳瓦利内“中毒”事件、俄罗斯关于举办联合国安理会五常峰会的提议、在新冠病毒大流行防控方面的合作以及包括经贸在内的其他领域问题。

(责编：崔越、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部