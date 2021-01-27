人民网莫斯科1月27日电 （记者张光政）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫27日在接受荷兰媒体采访时说，俄美关系还不具备重启条件，尽管俄美达成了谅解，即有必要延长关于进一步削减和限制进攻性战略武器的条约。他指出，两国总统26日在电话通话中注意到双方存在相当严重的分歧，但均强调必须继续对话。

俄罗斯总统普京和美国总统拜登26日举行了首次电话通话。普京祝贺拜登就任美国总统。普京表示，俄美关系正常化符合两国利益。

两国领导人在电话通话中就延长《新削减战略武器条约》达成了一致。普京当晚把批准延长俄美关于进一步削减和限制进攻性战略武器条约的协定的法案提交国家杜马（议会下院）审议。该法案的解释性说明中说，提议将该条约延长5年，至2026年2月5日。俄国家杜马27日审议通过了该法案。

两国领导人还讨论了美国单方面退出开放天空条约、伊朗核问题全面协议《共同全面行动计划》的保留问题、乌克兰局势、阿富汗问题、所谓的外部势力“干涉”美国大选、纳瓦利内“中毒”事件、俄罗斯关于举办联合国安理会五常峰会的提议、在新冠病毒大流行防控方面的合作以及包括经贸在内的其他领域问题。

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