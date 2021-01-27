人民网北京1月27日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持27日例行记者会。记者会实录如下：

中新社记者：这两天，今年首趟中欧班列防疫物资专列从浙江义乌发车。2020年，中欧班列首次突破“万列”大关，为畅通全球产业链、满足沿线国家老百姓的消费需求以及搭建中欧携手抗疫的“生命通道”都发挥了重要作用。关于中欧班列，你能否介绍更多情况？

赵立坚：你刚才对中欧班列总结得很到位。确实，在亚欧大陆之间，古有丝绸之路商贸驼队，今有中欧班列“钢铁驼队”。作为“一带一路”合作的重要标志，中欧班列具有效率高、路线广和全天候的独特优势，已经成为连通亚欧大陆的主要桥梁和绿色通道。在全球抗疫背景下，中欧班列持续有序畅通运行，传递出守望相助、休戚与共的人类命运共同体理念，为全球抗疫和提振经济输送了“中国力量”。我们祝贺新年首趟中欧班列顺利开行，盼望它走遍亚欧万里路，惠及沿线千万家，为全球早日战胜疫情点燃希望，为“一带一路”合作增光添彩。

路透社记者：近日，一艘由上海公司管理、载有25名中国籍船员的“Freya”号油轮和一艘伊朗油轮因涉嫌在印尼海域转运石油被印尼方面扣押。外交部是否已就25名中国公民被扣押事与印尼方联系？可否介绍更多信息？

赵立坚：我们注意到有关报道。经中国驻印度尼西亚使馆向印尼方了解，在被扣的巴拿马籍油轮上确有25名中国籍船员，目前他们的健康状况良好。使馆已向印尼方表达关切，请印尼方尽快核实了解中国船员情况并向中方正式通报，依法公正调查有关案件，保障中国船员的健康、人身安全及正当合法权益。使馆将继续密切关注案件调查进展，并为涉事船员提供相关协助。

凤凰卫视记者：美国新政府已将应对气候变化列为施政重点之一，宣布将重返《巴黎协定》。与此同时，美国国内也有一些声音认为中国气候行动的力度还不够大，你对此有何回应？

赵立坚：去年中方接连宣示系列重大气候政策，提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值目标和努力争取2060年前实现碳中和愿景。我们还提出了提高国家自主贡献力度的四项新举措，包括碳强度、非化石能源占比、森林蓄积量和风电、太阳能发电总装机容量等。以上气候政策，是中国根据国情和能力作出的最大努力，展现了《巴黎协定》所要求的“反映尽可能大的力度”，体现了中国积极应对气候变化和推动构建人类命运共同体的坚定决心，是中国为全球气候变化进程作出的新贡献，获得了国际社会广泛赞誉。

中国气候行动力度到底有多大呢？我可以给大家举两个简单的例子。第一，作为世界上最大的发展中国家，中国提出的碳中和目标仅晚于主要发达国家10年。第二，从时间跨度看，大多数发达国家从碳排放达峰到作出2050年碳中和承诺的所需过渡期为60年。中方承诺力争于2030年前排放达峰，努力于2060年前实现碳中和，中国计划从碳排放达峰到碳中和的过渡期约为30年。没有比较就没有鉴别。60年和30年的对比，突显了中方承诺和行动的力度之大。中国要实现这个目标，需要付出极为艰苦的努力。

美国是全球历史第一排放大国和当前排放大国。美国前任政府气候行动严重退步，退出《巴黎协定》，拒不承担减排出资义务，严重削弱了国际合作应对气候变化的雄心和努力。中方期待美方尽快弥补长达四年的断档和空缺，尽快在《巴黎协定》下提交有力度的国家自主贡献和长期温室气体低排放发展战略，让国际社会感受到美国政府应对气候变化的严肃性。真正实现《巴黎协定》目标，需要革命性的技术创新和突破，需要各国在多边框架下开展共同行动、深化合作，中方对话与合作的大门永远敞开。

今日俄罗斯记者：据报道，俄美总统昨天通电话时就《新削减战略武器条约》延期五年达成一致。俄方今天称双方同意不对条约延期设置任何附加条件。中方对此有何评论？

赵立坚：中方欢迎美俄就新START条约延期达成一致。条约延期有助于维护全球战略稳定，促进国际和平与安全，符合国际社会的共同期待。中方希望双方尽早完成条约延期的相关程序。

同时，作为拥有最大核武库的国家，美俄核武器数量仍占全世界90%以上。双方应按照国际共识，切实履行核裁军特殊、优先责任，进一步大幅、实质削减核武库，为最终实现全面彻底核裁军创造条件。

彭博社记者：26日，美国商务部长提名人雷蒙多在出席国会参院听证会时称，美方须采取咄咄逼人的措施，应对中国的不公平贸易行为。她还提到中方违反竞争原则，向美市场倾销钢铁和铝。外交部对此有何评论？

赵立坚：美方口口声声要追求公平竞争环境和公平贸易，但事实恰恰相反。过去几年，美国上届政府大搞单边保护主义和霸凌行径，恶意挑起贸易战，泛化国家安全概念，滥用各种借口和清单，不择手段、毫无底线地打压中国企业，胁迫其他国家放弃与中国企业合作。这些做法严重违反国际经贸规则，背离公平竞争原则，破坏正常市场秩序，损害中国企业合法权益，最终也损害了美国企业和工人利益。当然，我们也看到，美国上届政府不仅把矛头对准中国，对其他国家也是动辄威胁或制裁，这套“美国唯一”的行径遭到了国际社会普遍反对。

我们希望美方吸取教训、纠正错误，切实尊重市场经济和公平竞争原则，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。中方将继续采取必要举措维护中国企业的正当合法权益。

巴通社记者：昨天，中巴农业和工业合作首个信息平台在线上启动，两国大使和高级官员出席启动仪式。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关情况，对此表示祝贺。我曾经在巴基斯坦常驻过两次，回国后也一直密切关注中巴经济走廊建设的进展情况。

农业是中巴两国开展务实合作的重要领域，两国领导人一致同意将农业作为中巴经济走廊下阶段高质量发展的重要方向之一。中巴两国政府于2018年建立农业合作联合工作组，并于2020年3月在中巴经济走廊联委会框架下增设农业工作组，推动双方合作取得积极进展。中巴农业互补性强，潜力大，前景广阔。中方致力于同巴方加强农业合作，为两国经济社会发展增添动力，令发展成果惠及两国人民。我们希望并相信有关信息平台的启动将进一步促进双方交流，催生更多合作成果。

韩联社记者：昨天，韩国总统文在寅与中国国家主席习近平通电话。中方如何评价此次通话内容？对两国关系未来有何期待？

赵立坚：昨天晚上，习近平主席同文在寅总统通了电话。这是两国元首时隔8个月再次通话，也是新年伊始的首次通话。两国元首就抗疫合作、中韩关系等进行了深入沟通，达成重要共识，为新的一年中韩交往合作开了个好头。相信此次通话将引领和推动中韩关系取得新的重要进展。

路透社记者：菲律宾甲米地省取消了中国交建与当地运营商合作的机场升级项目。中方对此有何评论？

赵立坚：你所提的具体情况我不掌握。我想强调的是，中国政府支持中国企业合法依规在菲开展务实合作，扩大互利共赢。相信菲方会本着公正、公平的原则，为中国企业在菲投资兴业提供有利的营商环境，这也符合双方的共同利益。

日本广播协会记者：美国要求中方参加美国与俄罗斯的核裁军谈判，包括新START条约，但是中方一直表示不会加入。中方的立场有什么变化？

赵立坚：中方的立场是一贯的、明确的。

澎湃新闻记者：据日媒报道，日本外务省负责人26日接受自民党外交部会质询时表示，日本政府不认为中国在新疆实施了“种族灭绝”。中方对此有何评论？

赵立坚：我们多次说过，所谓新疆“种族灭绝”是不折不扣的伪命题，是个别反华势力蓄意炮制的谎言，是彻头彻尾的污蔑抹黑中国的闹剧。我们相信国际上绝大多数国家眼睛是雪亮的，会客观、公正地看待新疆的发展变化，客观、公正地评价中国政府采取的稳疆治疆富疆政策。

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