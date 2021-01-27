新华社惠灵顿1月27日电（记者卢怀谦 郭磊）新西兰中国关系促进委员会27日在其官方微信公众号发表声明说，中国-新西兰自贸协定升级将有力促进新西兰经济从新冠疫情中复苏，彰显新西兰与中国稳定并具有建设性关系的价值。

中国-新西兰自贸协定升级议定书于26日正式签署。声明说，在全球经济复苏仍面临不确定性的情况下，新中两国签署自贸协定升级议定书，对新西兰出口商是利好消息。

声明援引新西兰中国关系促进委员会主席唐纳德·麦金农的话说，两国自贸协定升级议定书签署后，新西兰出口商将因海关程序简化和透明度提高等受益。“升级议定书将确保新西兰在我们最大、最重要的贸易市场中保持灵活性和竞争力。”

麦金农还表示，升级议定书的签署表明双方对开放和基于规则的贸易体系的共同承诺；并在新西兰经济继续从疫情中复苏之际，为出口商带来更大信心和确定性。

中新自贸协定是中国与发达国家签署的第一个自贸协定，于2008年4月签署并于同年10月1日实施。2016年11月，双方启动自贸协定升级谈判。2019年11月，双方完成升级谈判。

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