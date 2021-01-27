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综合消息：中东多国继续采取严格防疫措施

2021年01月27日19:05 | 来源：新华社
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　　新华社伊斯坦布尔1月27日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区多国继续采取严格防疫措施，并继续推进新冠疫苗接种工作。

　　伊朗卫生部26日报告，新增确诊病例6420例，累计确诊1385706例；新增死亡79例，累计死亡57560例；新增治愈6297例，累计治愈1177367例。根据疫情风险从高到低划分，目前伊朗全国分别有18、154、276个橙色、黄色和蓝色风险城市。伊朗外长扎里夫当天在访问莫斯科时说，俄罗斯新冠疫苗“卫星V”已于25日在伊朗注册。

　　摩洛哥卫生部26日疫情数据显示，新增确诊337例，累计确诊466626例；累计死亡8172例。摩卫生部说，摩本周将开始疫苗接种工作。

　　巴勒斯坦卫生部26日说，目前约旦河西岸和加沙地带疫情持续趋缓，全国日增确诊病例连续19天在1000例以下；当天新增确诊660例，累计确诊176076例；新增死亡10例，累计死亡1977例。

　　数据显示，突尼斯26日新增确诊2026例，累计确诊达200662例；新增死亡83例，累计死亡6370例。突卫生部26日公布2月1日生效的新防疫举措，包括继续暂停往来英国、巴西和南非的航班；所有来突旅客除登机前出示72小时内核酸检测阴性证明外，还须在抵达后前往指定隔离酒店强制隔离7天，隔离期结束后核酸检测结果为阴性者可解除隔离，酒店住宿和检测费用均自理。

　　黎巴嫩卫生部26日宣布，新增确诊3505例，累计确诊285754例；新增死亡73例，再创新高，累计死亡2447。黎政府将全面封锁政策延长至2月8日，以遏制病毒传播，缓解卫生机构的压力。

　　卡塔尔卫生部26日宣布，新增确诊299例，累计确诊149595例；累计死亡248例。卡内政部当天说，警方抓捕了209名在公共场所未戴口罩人员，他们将面临最高3年监禁和罚款等处罚。

　　还有一些国家26日更新了累计确诊病例数：土耳其2442350例，伊拉克615380例，沙特阿拉伯366807例，约旦322241例，阿拉伯联合酋长国285147例，科威特162282例，阿曼133407例，利比亚115299例，阿尔及利亚106097例，苏丹26596例，叙利亚13762例。（执笔记者：王峰；参与记者：潘晓菁、陈斌杰、夏晨、张淼、熊思浩、涂一帆、郑一晗、王尚、尚昊、郑思远、苏小坡、黄灵、李碧念、吴丹妮、马意翀、杨元勇、冀泽、王薇、刘宗亚）

(责编：崔越、杨牧)

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