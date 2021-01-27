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英军打造首支无人机战队

2021年01月27日19:03 | 来源：新华社
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　　新华社北京1月27日电《参考消息》27日刊登英国《泰晤士报》网站文章《3000万英镑协议打造英国首支无人机战队》。文章摘要如下：

　　英国国防部投资3000万英镑（约合4121万美元），将在北爱尔兰研发首支无人机战队。无人战机将设计为能够与“台风”或F-35等战斗机同步高速飞行。

　　英国国防部计划于2025年开始制造第一架这种“轻型廉价新型作战飞机”。它将配备导弹、侦察和电子战技术，将成为英国首款能够瞄准并击落敌方飞机、抵御地空导弹的无人战机。

　　这款无人战机将能够发现并躲避敌人的防空系统，即便是在遭到网络攻击的情况下，也可持续执行任务。

　　英国国防部未来空中作战负责人理查德·伯松说，自动化无人战机创造了一个机会。不论现在和未来，它都能以具有成本效益的方式，扩大和迅速提升作战空军力量并使其多样化。

　　英国空军参谋长迈克·威格斯顿说：“我们正在采取革命性的方式，考虑无人机机群和无人战机的变革性组合。”

　　通过支持英国航空企业，英国国防部希望保持对其军事装备的自主权，而不是依赖美国防务公司。

(责编：崔越、杨牧)

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