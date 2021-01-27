人民网堪培拉1月27日电 （记者陈效卫）1月26日，中国驻巴布亚新几内亚大使薛冰在使馆会见巴新西部省省长约托。双方就加强能矿、农林渔和贸易等领域合作交换意见。

薛冰大使表示，中国和巴新是全面战略伙伴，近年来中巴新关系持续稳定发展，正处于历史最好时期，双方政治互信不断加深，各领域交流合作成果丰硕。中方将秉持正确义利观和真实亲诚理念，同巴新中央及地方政府在广泛领域开展多种形式的友好交流合作，造福包括西部省在内的巴新民众。

约托省长表示，西部省是巴新最大的省份，石油、天然气、金铜矿、农林渔等自然资源丰富，开发潜力巨大。约托向薛大使递交了《2018年至2022年西部省发展计划书》，希望中国政府向西部省提供援助，帮助西部省实现计划书中的目标任务，以实现经济社会发展和提高人民生活水平。约托省长感谢中国企业计划在西部省投资建设综合多功能渔业工业园，称这必将为当地百姓带来实实在在的利益，欢迎今后更多中国公司到西部省投资兴业。

薛冰大使向约托省长捐赠了一批口罩、手套、防护服等防疫物资。

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