人民网首尔1月27日电 （周玉波、杨帆） 2020年12月8日，海外首个“龙泉青瓷展示角”在首尔中国文化中心落成启动。当月24日，为期一周的“丝路记忆——NICE Choice文创海外推广展”盛大开幕，落户扎根首尔中国文化中心的龙泉青瓷在展览中精彩亮相。展览以“与china对话、与世界同行”为主题，在线上、线下同步展出了45件美轮美奂的龙泉青瓷作品。随后，这些参展作品在首尔中国文化中心常态化展出，为韩国民众提供了一个“零距离”接触中国非物质文化遗产的机会。

龙泉青瓷亮相首尔。首尔中国文化中心供图

在新冠疫情的大背景下，各种文化交流活动受限，珍贵的龙泉青瓷能在这一时期漂洋过海来到韩国，并顺利展出，实属不易。截至目前，该展出已经持续了一个多月，众多韩国民众通过首尔中国文化中心的线上展厅“云看展”，领略了龙泉青瓷温润如玉的魅力。同时，展出还受到不少韩国的媒体、陶瓷业界专家及中国文化爱好者的关注。

风华绝代“雪拉同” 邂逅首尔

位于浙江省的龙泉窑，是中国陶瓷史上烧制年代最长、窑址分布最广和外销范围最大的历史名窑之一。龙泉青瓷的烧制始于三国两晋，盛于两宋，南宋中晚期达到巅峰。当时匠人的制瓷技术登峰造极，“青如玉、明如镜、薄如纸、声如磬”的龙泉青瓷远销欧亚非三洲，为古代丝绸之路的繁荣做出了重要贡献。

当时，龙泉青瓷备受欧洲上流社会追捧，可谓“一瓷难求”。在很多欧洲的文献中，龙泉青瓷还有一个专用名叫“雪拉同（Celadon）”。“雪拉同”原本是法国著名小说《牧羊女亚司泰来》中男主角的名字，因为他喜欢穿碧绿的青色外衣，和龙泉青瓷一样，神秘而美丽，所以欧洲人把龙泉青瓷称为“雪拉同”。

明朝中后期开始，海上贸易逐渐衰落，龙泉青瓷销量随之锐减。龙泉窑不再是主流窑口，一度消失在历史的烟尘中，出现了断档。新中国成立后，许多到访中国的外国专家提出想要一睹雪拉同的芳容，接待的工作人员多方了解后，才知道他们口中的“雪拉同”就是龙泉青瓷。后来，在周恩来总理的直接关心下，濒临失传的龙泉青瓷传统烧制技艺得以复苏，龙泉窑成为第一批成功复兴的历史名窑。经过半个多世纪的发展，风华绝代的雪拉同逐渐恢复了往日荣光。

中国驻韩国使馆公使衔参赞兼首尔中国文化中心主任王彦军表示，韩国的青瓷和龙泉青瓷有着千丝万缕的联系，两者的发展与沿革密不可分。中心的展示角启动时，很多韩国政界、商界、文化界的朋友都给予了很高的评价。

同时，王彦军还提到，此次龙泉青瓷能够顺利亮相并落户扎根首尔实属不易。瓷器价高易碎，运输困难，加上布展时需要设计、装修，原本工作量就很大，又遇上疫情，更是难上加难。在时间紧、任务重的情况下，展出能够如期举行，并受到韩国社会各界的广泛好评，可以说是克服了重重困难取得的佳绩。

目前，45件珍贵的龙泉青瓷正在首尔中国文化中心常态化展出。受疫情影响，展出对外开放的时间有一定限制。中心将严格按照韩国防疫部门的相关规定，并参考韩国博物馆、艺术中心等类似机构的情况作出合理安排。王彦军说，相信等疫情过去，展示角正常开放运营后，来文化中心参观的人会很多，到时候龙泉青瓷将会被更多韩国民众认识。

首尔中国文化中心“龙泉青瓷展视角”。首尔中国文化中心供图

青瓷文化“再出海” 作品传情

2006年，龙泉青瓷烧制技艺入选首批国家级非物质文化遗产代表性项目。2009年，“龙泉青瓷传统烧制技艺”入选联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”，这是迄今为止全世界唯一入选该名录的陶瓷类项目。

龙泉青瓷釉色苍翠，与自然界的青绿色调性一致，温文尔雅、超凡脱俗，具有玉文化的内涵。诗经有“言念君子，闻其如玉”的说法，所以色泽如玉的青瓷一直备受古人追捧。如今，时光流转，传承龙泉青瓷工艺的匠人中，高手如云，大师林立，他们的很多作品成为了世界各大博物馆的“宠儿”。这次落户在首尔的45件展品中，就有不少“大师之作”，具有极高的观赏价值。

首尔中国文化中心“龙泉青瓷展视角”。首尔中国文化中心供图

去年，浙江省工艺美术大师毛伟杰的青瓷作品《铁胎炉》被法国巴黎卢浮宫的装饰艺术博物馆收藏。此次在首尔中国文化中心展出的《点彩盘口瓶》同样是毛伟杰大师的杰作。该作品为艺术青瓷，整体瓶身温润如玉，点彩装饰活泼生动，是具有代表性的传统龙泉窑器物。

另外，展品中《福禄瓶》的作者卢伟孙亦是知名的中国陶瓷艺术大师。卢大师的风格独特，追求田园雅趣，自成一派。《福禄瓶》的创作，也是模仿自然蔬果的形态，工艺规整精巧。“葫芦”和“福禄”谐音，寓意健康长寿，子孙兴旺，吉祥富贵。王彦军介绍说，这件《福禄瓶》是此次展览中价值最高的展品之一，其美好的寓意也引发了中韩两国人民的共情，因此很受关注。其余展品也都是精挑细选的精品，涵盖了摹古经典器物、艺术青瓷和现代日用青瓷等多个品类，全方位展现出龙泉青瓷的美。

王彦军介绍《福禄瓶》。人民网 裴埈基 摄

之后，首尔中国文化中心还将定期举办关于青瓷的各种文化交流活动，以龙泉青瓷为媒讲好中国故事，促进中韩民心相通。

首尔中国文化中心助力文化产业发展

为了扩大本次龙泉青瓷展的传播范围，也为了将展览的效果落到实处，首尔中国文化中心与中外文化交流中心、龙泉市人民政府合作制作了中韩双语“作品集”。作品集内不仅有关于45件展品的详细介绍，还有龙泉市文化遗产保护中心的联系方式。该中心主要负责龙泉青瓷的对外交流与合作，无论是想要进一步了解龙泉青瓷的韩国民众或机构，还是对龙泉青瓷感兴趣的收藏家，都可以直接与他们沟通。

王彦军介绍说，这不是首尔中国文化中心第一次为文化产品“牵线搭桥”。为了能让更多优秀的本土文化产品真正“走出去”，中心一直不遗余力。比如说，2019年、2020年，中心连续两年助力国内演艺机构参展首尔国际演艺交易会（又名“首尔艺术市场”，全称 PERFORMING ARTS MARKET IN SEOUL，简称PAMS）。不仅重点推荐了一批优秀的演绎作品，还专门精心编辑制作了韩文材料和推介视频，让全球演艺机构和韩国观众更好地了解中国演出艺术的发展面貌。另外，2020年，首尔中国文化中心还帮助中国国家京剧院、中央芭蕾舞团等单位的精品剧目登陆“第13届济州海比奇艺术节”。据悉，该艺术节是韩国一年一度规模最大的文化艺术展演交易和交流平台。今年，中心将继续帮助更多国内的文化产品走向世界，在弘扬中华文化的同时“出海创收”。

回顾2020年，首尔中国文化中心迎难而上，举办了各种丰富多样的活动。不仅推动了中韩两国的文化交流与合作，在助推中国文化产业对外输出方面也斩获颇丰。龙泉青瓷在首尔的常态化展出，就是“文化效益”与“经济效益”相结合的有益尝试。

春节临近，首尔中国文化中心主办的“欢乐春节”系列活动正在有条不紊地准备中。虽然受疫情影响，今年的“欢乐春节”将改到线上举办，但是“创新、协调、绿色、开放、共享”的宗旨不变。作为韩国民众认识和了解中国文化的直接窗口、连接中韩友谊的桥梁，首尔中国文化中心来年将在文化产业、文化贸易方面持续发力，力求两国文化在更深、更广的层面实现互动。

(责编：崔越、刘慧)