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疫苗接种一团乱！美多地疫苗供不应求 预约被迫暂停

2021年01月27日16:33 | 来源：中国新闻网
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中新网1月27日电 综合报道，据美国约翰斯·霍普金斯大学的数据显示，截至北京时间1月27日7时30分许，美国累计新冠确诊病例超过2542万例，有超42.4万人因新冠死亡。目前，美国多地出现疫苗供应不足，导致预约暂停或疫苗接种站点关闭的情况。

据报道，过去两周，美国平均每天新增确诊病例和死亡人数明显下降，但仍处在高位。美国国家过敏和传染病研究所所长福奇指出，“这应该是因为疫情自然达到高峰，目前还不是因为疫苗发挥作用。”

福奇警告，“我们不能自满，认为疫情似乎正在好转，可以放松一些。”他表示，尽管疫苗在对抗英国和南非报告的变异病毒方面仍有效，但“随着病毒的进化”，科学家们“已展开”升级疫苗的计划。

美国哥伦比亚大学流行病学家沙曼(Jeffrey Shaman)还指出，如果要让疫情缓和下来，唯一办法是要有足够人口具有抗体，包括曾经感染病毒后已痊愈的民众，以及接受新冠疫苗接种的民众。

然而，由于全美疫苗短缺，各州分得的疫苗数量无法满足原定计划，许多地方暂停了疫苗预约或关闭了疫苗接种点。

新泽西州州长菲尔·墨菲26日说，他们需要更多剂量的新冠疫苗，以实现在6个月内为该州70%的人口接种疫苗的计划。但墨菲表示，由于缺乏疫苗供应，该州梅多兰兹大型接种点当天已暂时关闭。他说，“目前的制约因素是供应。”

同日，纽约市长比尔·德布拉西奥也说，“我们几乎没有疫苗可以供应给民众。”“现在我们每周需要数十万剂疫苗。”密西西比州卫生官员日前也表示，该州疫苗很快将用尽。

此外，弗吉尼亚州费郡(Fairfax)25日宣布，缩减供给各地医疗机构的疫苗分配，这直接导致该州伊诺瓦医院系统不得不撤销26日之后的所有第一剂疫苗预约。

费郡委员会主席表示，联邦政府平均每周提供弗吉尼亚州约10万剂疫苗，费郡约分得22000剂，但该郡上周可接种群体已有168000人，需求远超供应数量。

(责编：艾雯、燕勐)

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