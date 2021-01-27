中国驻菲律宾使馆举办首届“领侨之友”颁奖活动。使馆供图

人民网曼谷1月27日电 （记者赵益普）据中国驻菲律宾使馆消息，1月26日，中国驻菲律宾使馆举办首届年度“领侨之友”颁奖活动，对大力支持使馆领事侨务工作的菲政府和华社各界人士代表予以表彰。菲律宾外交部副部长杜莱、菲华商联总会理事长林育庆等14位“领侨之友”获奖。

中国驻菲律宾大使黄溪连表示，驻菲使馆设立并颁发首届“领侨之友”系列奖项，旨在通过表彰给予使馆领侨工作大力支持的各界代表，进一步弘扬正能量，增进两国人民之间相助相守的兄弟情谊，让更多人成为中菲友好的同行者，作在菲华侨华人的守护者。

各位获奖嘉宾感谢使馆给予的肯定和嘉奖，表示愿继续积极支持配合使馆领侨工作，共同努力，携手合作抗疫，促进相助相守，为促进中菲友好合作多做实事。

“领侨之友”奖项，是使馆在整合此前“使馆之友”和年度优秀领事协助志愿者表彰等活动的基础上，新设立的年度奖项，分为“领侨之友”杰出贡献奖、“领侨之友”优异表现奖和“领侨之友”突出奉献奖三个分奖项。

(责编：崔越、常红)