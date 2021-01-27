近日，一名中国小伙记录自己在海外接种中国疫苗的视频火了。

当天他来到阿联酋迪拜接种点，让他倍感激动和自豪的是，这里接种的都是中国疫苗。

他询问周围接种的其他外国人，他们表示对中国疫苗“完全放心”。

看到疫苗盒子上的中文时，他感觉十分亲切。接种疫苗时，他说仿佛“中国力量注入到血液里了”。

很多网友表示，隔着屏幕都感受到了他的自豪感。

据悉，这名中国小伙名叫韩啸，昵称@韩船长漂流记，是一位来自成都的80后，过去几年，他一直在进行环球航行。因为疫情的原因，目前停留在迪拜。

1月26日下午，中国日报记者联系到了这位韩船长。

看到中国疫苗在国外被大规模接种是种什么感受？一起来听听他怎么说的。

“海外朋友对中国疫苗非常放心”

韩船长表示，目前迪拜疫情不容乐观，每天增加3000多例。当他听到疫苗接种的消息时，就带着全家人第一时间报名了，不过由于迪拜接种疫苗需要居住证，目前只有他接种了。

阿联酋卫生和预防部去年12月9日正式批准了中国国药集团新冠疫苗注册，阿联酋总理阿勒马克图姆还带头接种了中国疫苗。

海外朋友怎么看待中国疫苗？他表示，大家觉得中国疫苗出来得非常及时，中国在全世界范围针对疫情的助力也是有目共睹的。 “我在接种现场看到很多外国人都在打中国疫苗，他们（态度）都是非常确认和肯定的，大家对中国产品、中国制造还是非常放心的。”

大家对“made in china”已经改观了

接种疫苗现场，韩船长笑称自己也是“中国制造”，立即就有国外朋友主动向他展示了自己满身的“made in china”。

“现在外国人对中国（制造）的观点已经转变了”，韩船长表示，“他们以前可能会担心中国制造会不会不好或者怎样，但现在是完全放心。因为各种各样的产品已经证明了中国制造是可以被相信和信任的。”

感觉一股“中国力量注入体内”

韩船长表示，看到中国疫苗在国外被大规模接种，内心很激动。

他说，全世界受新冠疫情影响非常大，首当其冲的是各国老年人、体弱多病的群体，看到他们接种疫苗时自己内心是很热的，觉得这群人终于有救命稻草了。 “所以说我在打疫苗时我就说‘中国力量注射到血液里’，我是真真正正的很激动的。 ”

他表示，近年来中国产品愈来愈受到国外人的青睐，而这一次，他感觉“中国疫苗可以拯救世界”。

(责编：艾雯、燕勐)