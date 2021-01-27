新华社罗马1月26日电（国际观察）意大利总理辞职能否以退为进

新华社记者叶心可 李洁

意大利总理孔特26日向总统马塔雷拉递交辞呈。2019年8月，孔特曾因执政联盟危机辞去总理一职，随后他再次受权组阁，建立并领导新一届联合政府。此次孔特能否以退为进，再度回归？

执政联盟分裂

为帮助国家从新冠疫情的打击中恢复，意大利政府去年开始制定国家复苏计划草案，涵盖数字化、生态转型、医疗、基础设施、教育科研等重点领域。这个意大利史上最大规模的复苏计划投入总额将超过3000亿欧元，其中2000多亿欧元来自欧盟恢复基金。

然而，这一计划成为意政局波动的导火索。作为执政联盟成员之一的活力党就复苏计划的管理模式和资金分配与执政联盟其他党派产生严重分歧，活力党党首、前总理伦齐多次威胁退出执政联盟。伦齐在接受意大利《24小时太阳报》采访时表示：“我不会成为浪费公共资金的同谋。”

为平衡执政联盟各方意见，孔特作出一些妥协，但仍不能令伦齐满意。13日凌晨，意内阁最终通过复苏计划草案。当晚，伦齐宣布在内阁任职的3名活力党成员辞职，活力党退出政府。

谋求政府重组

执政联盟此前由五星运动、民主党、活力党、自由与平等党组成。活力党的退出使孔特政府失去了在参议院的多数地位，陷入执政危机。

虽然孔特政府于18日和19日先后通过了众议院、参议院的信任投票，但由于活力党议员在投票中弃权，孔特政府在321个议席的参议院仅获得156票的相对多数支持，未达到161票的绝对多数门槛。考虑到包括政府年度预算在内的诸多重要议案必须获得绝对多数支持才能通过，这意味着孔特政府的执政能力将被大大削弱。

在19日晚赢得参议院信任投票后，孔特表示，政府将把巩固议会多数地位作为重要目标，同时继续围绕应对疫情和恢复经济开展工作，“形势紧迫，一分钟都不可以浪费”。

由于本届政府难以在现有情况下争取到议会绝对多数支持，为避免陷入被动，孔特在五星运动和民主党支持下，打算通过辞职获得重新组阁机会，以建立更广泛的执政联盟，掌握议会绝对多数席位。

能否再度回归

这是孔特第二次辞职。2019年8月，孔特因执政联盟陷入危机而辞去总理职务，但随后再次受权组阁，建立并领导新一届联合政府。

在孔特26日递交辞呈后，意总统府发表声明说，总统马塔雷拉保留决定权，请现任政府暂时继续处理日常事务。马塔雷拉定于27日开始与各政党领袖磋商，探讨建立新执政联盟的可能性。

依据磋商结果，马塔雷拉有可能再次授权孔特组阁，也有可能授权其他人组阁。如果获得议会各党派支持，马塔雷拉还可提议由技术官僚组建内阁，负责处理紧要事务。如果上述选项皆不可行，提前大选将不可避免。

不过，分析人士认为，当前意大利正面临新冠疫情严峻考验，多项政策议题也亟待推进，在此情况下提前举行选举的可能性不大。

鉴于此前五星运动和民主党领袖已在不同场合声援孔特，意大利媒体认为，孔特很可能在五星运动、民主党以及自由与平等党支持下再次尝试组阁。

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