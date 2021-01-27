新华社联合国1月26日电（记者王建刚）1月27日是“国际大屠杀纪念日”。联合国秘书长古特雷斯26日在为该纪念日录制的视频讲话中，呼吁国际社会牢记历史，特别要关注新冠疫情所暴露的长期存在的不公正，同时防止反犹主义和仇外情绪卷土重来。

古特雷斯表示，必须果断采取行动，严防新纳粹分子和白人至上主义者乘疫情之机，攻击少数族裔，否认、歪曲甚至改写包括纳粹大屠杀在内的历史。他强调：“在我们缅怀纳粹大屠杀受害者之际，我们对他们最好的致敬是创造一个人人享有平等、公正和尊严的世界。”

第75届联合国大会主席博兹克尔26日也在“国际大屠杀纪念日”视频讲话中呼吁，世界各地的人们必须立场鲜明地反对各种形式的歧视和仇外。他说：“我们必须保持警惕，捍卫多元化。我们必须谴责基于种族或宗教信仰的不容忍、煽动和骚扰行为。”

1945年1月27日，苏联红军解放了波兰境内的奥斯威辛集中营。2005年11月1日，第60届联大全体会议一致通过了由104个国家共同提交的一项决议草案，决定将每年的1月27日定为“国际大屠杀纪念日”。

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