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秘鲁再次实行强制性社会隔离以应对新冠疫情

2021年01月27日16:19 | 来源：新华社
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新华社利马1月26日电（记者张国英）秘鲁总统萨加斯蒂26日晚宣布，政府决定将包括首都利马在内的10个地区列入新冠疫情“极高风险”区，自1月31日起这些地区将再次实行强制性社会隔离措施，以应对第二波新冠疫情。

萨加斯蒂当晚在向全国发表电视讲话时说，自31日起首都利马和伊卡、胡宁、安卡什等9个省的居民除外出购买食品、药品等必需品或去银行以外，都应居家隔离；每个家庭只能有1人外出购物；餐厅、购物中心仅提供外卖和送货上门服务；商店、银行按40%客容量运营；暂停省际陆路和空中运输。这些防控措施将实行到2月14日。

秘鲁曾于2020年3月开始实行全国强制性社会隔离，以防控疫情。同年7月秘鲁部分地区取消该隔离措施后，新增新冠确诊病例数快速回升。自今年年初以来，秘鲁全国新冠确诊病例数大幅增加，住院病例数激增。秘鲁医学院院长米格尔·帕拉西奥斯日前表示，秘鲁当前的第二波新冠疫情“几近失控”，卫生系统接近崩溃。

秘鲁政府在今年1月13日宣布，该国将根据新冠疫情进展划分感染风险等级，分区分级精准防控。政府每隔15天对防控措施的有效性进行一次评估，并根据疫情变化调整各地风险等级和防疫政策。

据秘鲁卫生部26日公布的最新数据，该国累计新冠确诊病例超过110万例，累计死亡40107例。

(责编：艾雯、燕勐)

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