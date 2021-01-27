新华社巴黎1月26日电（记者唐霁 刘芳）法国总统马克龙26日在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会发表视频致辞时说，后疫情时代的经济重建必须同时考虑创新、人类的脆弱性和人类自身，经济发展需要首先考虑人的因素。

马克龙在和世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布进行远程对话时说，新冠疫情使世界清醒地认识到，一方面，未来的经济需要具备更强的抗冲击能力，必须将抵御风险的要素整合到整个生产链之中；另一方面，经济发展首先需要考虑人类健康、社会平等等问题。

他指出，人类从这场新冠大流行得到的启示是，人的生命是经济活动的前提。世界多国采取停止一切经济活动这样“不可思议”的防疫措施，目的是保障人的生命。此外，新冠疫情让人类看到了自身的脆弱性，它让个人、公司、社会和国家都付出了代价。所以，后疫情时代经济的重建必须考虑到人类的脆弱性。他认为，不仅是疫情大流行，在生态环境、气候变化等问题上，都反映出人类的脆弱性。“因此，未来的经济必须同时考虑创新、脆弱性和人类自身。”

世界经济论坛“达沃斯议程”对话会25日至29日以视频会议方式举行，全球各界领袖围绕“把握关键之年，重建各方信任”展开对话。

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