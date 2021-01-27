新华社华盛顿1月26日电（记者孙丁 徐剑梅）美国国会参议院100名参议员26日宣誓组成陪审团，正式接手指控前总统特朗普“煽动叛乱”的弹劾案。

共和党参议员兰德·保罗随后以特朗普已卸任、参议院此时审理弹劾案不符合宪法为由提出一项动议，要求全院表决解除弹劾案，但未获通过。

据表决结果，50名民主党人和5名共和党人认为参议院此时审理特朗普弹劾案不违宪，余下45名共和党人包括参议院共和党领袖麦康奈尔持对立观点。美国《国会山报》文章认为，这一表决结果预示参议院或没有足够票数给特朗普最终定罪。

按照民主、共和两党此前达成的协议，正式审理包括控辩双方陈述最快于2月8日那一周开始。参议院将在接下来两周时间里重点审议和批准新任总统拜登的内阁提名人选等，同时给特朗普更多时间组建律师团队和准备辩护。

1月6日，大批特朗普支持者突破警察封锁，强行闯入国会大厦，正在举行的2020年总统选举结果认证过程被迫中断。混乱和暴力造成5人死亡、数十人受伤。在国会骚乱前，特朗普多次在社交媒体上呼吁各地支持者赴华盛顿抗议，并在6日早些时候在白宫外的示威集会上发表讲话。

众议院于1月13日表决通过一项针对特朗普的弹劾条款，指控他“煽动叛乱”。当时距特朗普正式卸任美国总统仅剩一周，他也成为美国历史上首位两度遭众议院弹劾的总统。

根据美国宪法，众议院掌握弹劾权，参议院则控制审理权。众议院通过弹劾条款至少须简单多数支持，但给被弹劾人定罪须至少三分之二的参议员支持。

2019年12月，特朗普首次遭众议院弹劾。当时，由民主党人掌控的众议院表决通过两项针对特朗普的弹劾条款，正式指控他滥用职权和妨碍国会。参议院共和党人随后凭借席位优势否决了这两项弹劾条款，特朗普当时未被定罪免职。

(责编：艾雯、燕勐)