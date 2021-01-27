安东尼·布林肯宣誓就任美国第71任国务卿。图片 来源：美国国务院

人民网华盛顿1月26日电 （记者李志伟）美东时间1月26日，安东尼·布林肯宣誓就任美国国务卿。他表示，能够成为美国第71任国务卿是他一生的荣幸。

26日，布林肯在美国国务院宣誓就任美国新一任国务卿。当天早些时候，美国国会参议院26日投票，以78票赞成、22票反对的投票结果批准布林肯出任国务卿。

美国有线电视新闻网评论说，美国第71任国务卿面临着恢复美国在世界上的地位，并重振美国国务院的挑战。在上一届政府期间，该部门许多人“士气低落”。评论说，布林肯还处于让美国外交政策“急转弯”的风头浪尖，从“美国优先”转向以多边主义和同盟为重点。

布林肯19日在参议院外交委员会举行的听证会上表示，拜登政府会对美国在伊朗核问题、巴以问题、也门冲突以及军控问题上的政策有所调整。

布林肯现年58岁，有近30年外交工作履历。布林肯在奥巴马政府时期全程参与了美国国家安全和外交事务的决策，曾先后担任时任美国副总统拜登的国家安全事务助理、总统国家安全事务副助理以及常务副国务卿。

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