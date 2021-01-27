新华社都柏林1月27日电（记者张琪）爱尔兰总理米歇尔·马丁26日宣布，政府决定将正在实施的5级疫情防控措施延长至今年3月5日。当天爱尔兰的累计新冠确诊病例数已近19万。

马丁当天在政府举办的新闻发布会上表示，尽管爱尔兰的新增新冠确诊病例数近期有所下降，但住院病例和重症患者数量仍居高不下，给医疗系统和医护人员带来巨大压力，境外输入的变异新冠病毒给疫情防控增添新挑战。

马丁说，政府将在各入境口岸加大执法力度，违反入境前必须进行新冠检测规定者将面临2500欧元（1欧元约合7.9元人民币）罚款或半年监禁的处罚，情节严重者可同时处以罚款和监禁。另外，将对来自巴西和南非的入境人员实施14天强制集中隔离。

爱尔兰政府此前规定，除6岁以下儿童和机组、海运人员等特殊人群外，所有入境爱尔兰的人必须提供72小时以内新冠病毒检测阴性证明；除另有规定外，所有人员入境后必须自我隔离14天，且在入境5天后再次进行病毒检测。

5级是爱尔兰疫情防控的最高级别。该国从去年12月24日午夜起进入5级防控状态，其截止日期原计划为今年1月31日。这一防控级别的措施要求所有人除非特殊原因不得离家5公里以上，所有非生活必需的零售店和绝大部分室内文化娱乐体育设施必须关闭。

爱尔兰卫生部26日晚公布的数据显示，该国累计新冠确诊病例189851例，累计死亡病例3066例；现有约1750名新冠住院患者，其中216名患者在重症监护室接受治疗，这些患者数据均处于新冠疫情在爱尔兰暴发以来最高水平。

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