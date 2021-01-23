美国新任总统约瑟夫·拜登21日签署10项涉及新冠疫情防控的行政命令，其中一项要求人们在机场内和多种公共交通工具上戴口罩。

美国是全球新冠疫情最严重的国家，累计新冠确诊病例逾2400万例，累计病亡人数超过40万，均为全球最高。出台全国性的防控疫情政策是拜登上任后的首要任务。

拜登20日中午“入职”，下午就签署十多项行政命令，其中一项要求人们在联邦建筑内戴口罩和保持社交距离。拜登说，“不能浪费时间”，“这些（行政命令）只是开始”。他当天敦促州政府和地方政府也在其建筑设施内施行“口罩令”，并且呼吁美国民众在100天内坚持戴口罩。

拜登21日签署一项专门的“口罩令”。这项行政命令规定，人们在机场内、特定类型的公共交通工具上必须戴口罩。这些交通工具包括大部分轨道列车、飞机、轮船和城际大巴等。

美联社解读，这一由联邦政府下达的“口罩令”覆盖范围广，人们“钻空子”的空间小。先前一些人以侵犯个人自由为由，拒绝在公共场合戴口罩。

协调全国应对疫情工作的白宫官员杰弗里·津茨说：“我们请求每一名美国人尽一份力，击败病毒需要全国上下协同配合。”

此外，拜登政府设立多个疫情防控方面的目标。这些目标包括：拜登就任总统百日内，为1亿人接种新冠疫苗；在同一时间段内，让大部分从幼儿园到初中的基础教育机构重新开放、恢复线下教学；在一个月内，在全美开设并投入运营100处疫苗接种中心；从2月起启动专门项目，使民众在本地药房就能购买并接种疫苗。

拜登政府还计划建立一个专项工作组，以确保少数族裔等群体获得足够的医疗资源。（郭倩）（新华社专特稿）

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