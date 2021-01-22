新华社北京1月21日电 题：中国经济年报飘红彰显中外共赢合力

新华社记者傅云威

超32万亿元！超100万亿！近1万亿！

连日来，2020年中国货物贸易进出口额、国内生产总值（GDP）和实际使用外资等关键指标接连飘红亮相，实现逆势增长，彰显了双循环新发展格局下，中国与世界互利互惠的共赢合力。

中国经济逆势复苏，取决于中国高效得力的疫情防控举措和治理能力，有赖于中国作为世界工厂和“超大市场”的独特优势，也获益于中外合作伙伴维护全球供应链稳定的强大共识与协作。

疫情汹汹，却难阻断中外产经融通的活水。2020年，中欧班列逆势跑出加速度，开行逾万列，刷新纪录；与起降的航班、繁忙的水上航道一起，构成连通中外的经济动脉，为各端口的合作伙伴输送丰厚回报。

中国海关总署发布的数据显示，2020年中国货物贸易进出口总值达32.16万亿元，比上年增长1.9%。过去一年，中国跃升为欧盟第一大商品贸易伙伴，与东盟实现互为第一大贸易伙伴。汇丰银行调查显示，中国成为亚太地区企业最大海外市场。

瑞士经济学家菲利普·内尔表示，中国已成为全球多个行业和经济部门的增长引擎。中国不断壮大的中等收入群体以及向消费驱动型转变将有助于全球贸易发展。

在欧美，中国市场为众多跨国公司创造了大额利润；在日本，由于中国市场的旺盛需求超出预期，制造业企业近来接连上调业绩预期；在东南亚，中国带来了紧缺的原料和需求，让一度停产的工厂恢复活力。

经济合作与发展组织中国政策研究室主任玛吉特·莫尔纳指出，随着经济持续复苏，中国不仅将继续向其他国家提供所需产品，其对外国原材料和消费品的需求也逐步复苏，这对世界具有重要意义。

国际货币基金组织（IMF）亚太部助理主任、中国事务主管黑尔格·贝格尔表示，中国经济复苏为全球经济带来积极的溢出效应。中国经济增长促使企业进口更多原材料、零部件和消费品，增加对中国贸易伙伴的进口需求，提振全球贸易。

过去一年，中国持续推进高水平开放，广纳百川，让更多外国投资者有机会来华投资兴业，分享发展机遇。

商务部的数据显示，2020年全国非金融领域实际使用外资9999.8亿元，同比增长6.2%，全年新设立外商投资企业38570家，实现引资总量、增长幅度、全球占比“三提升”。分析人士指出，伴随开放大门越开越宽，更多外企得以进入更多领域，享受国民待遇，收获开放红利。

同时，不断开放扩容的中国金融市场也为全球投资者提供了难得的避风港和增值机会。

桥水基金创始人瑞·达利欧指出，中国经济从疫情中恢复，其股票和债券相继被纳入有全球影响的金融指数中，这都增强了中国对外资的吸引力。许多分析人士和资金管理者认为，未来数年，国际投资者将继续加大在中国的资产配置。

2020年也是中国携手合作伙伴、进一步推进多边合作的重要一年。临近年底，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式签署，中欧完成投资协定谈判。此外，服贸会、进博会、东博会等为经贸合作提供了宝贵平台。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯说，RCEP可减少国际贸易壁垒，这是加强各国经济联系的正确方法。“各国越是重视多边主义，就越容易取得成功。”

中国欧盟商会会长约尔格·武特克表示，中欧投资协定将给双方带来实实在在的益处，包括更多产品选择和更多市场机遇等。如期完成谈判也是对保护主义的回击。

“一个更加开放、包容、创新、更加可持续、更加有担当的中国正张开双臂，与世界美美与共。”欧莱雅集团首席执行官让-保罗·安巩说。

在双循环的新发展格局下，成功的疫情防控叠加政策红利，赋予中国经济强大内生动力和比较优势，不断丰富扩展中外互利互惠的内涵和外延。在这样的共赢合力驱动下，中国必将携手合作伙伴，创造更多发展奇迹。（参与记者：陈俊侠、徐驰、陈威华、赵焱、李骥志、沈忠浩、孙晓玲、刘芳）

(责编：艾雯、常红)