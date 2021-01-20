只有秉持人类命运共同体理念，坚守多边主义的人间正道，致力于建设开放型世界经济，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，才能真正助力人类团结抗疫和世界经济复苏，走向光明未来

应世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布邀请，国家主席习近平将于1月25日在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞。新冠肺炎疫情仍在全球扩散蔓延，世界经济复苏不稳定不平衡，全球亟须寻求合作抗疫和经济复苏良方，这也是世人寄望于中国智慧和力量的时刻。

2021年如何起步、如何开局，找准方向至关重要，事关世界能否走出疫情阴霾、扭转经济衰退之势。“把握关键之年，重建各方信任”，这是世界经济论坛“达沃斯议程”对话会的主题，体现出各方对合作应对全球性挑战的紧迫性的清醒认识。全球70多个国家和地区的1500多位政商界和社会组织领导人将围绕构建强韧、可持续和有凝聚力的经济体系，推动负责任的行业转型和增长，改善全球公域治理，利用第四次工业革命技术成果以及推动全球和区域合作等议题展开讨论，努力制定创新而大胆的解决方案，在抗击疫情的同时推动经济复苏。

“世界经济的大海，你要还是不要，都在那儿，是回避不了的。想人为切断各国经济的资金流、技术流、产品流、产业流、人员流，让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流，是不可能的，也是不符合历史潮流的”“搞保护主义如同把自己关进黑屋子，看似躲过了风吹雨打，但也隔绝了阳光和空气”“面对经济全球化带来的机遇和挑战，正确的选择是，充分利用一切机遇，合作应对一切挑战，引导好经济全球化走向”……此时此刻，很多人回想起4年前——在白雪皑皑的瑞士小镇达沃斯，在主题为“领导力：应势而为、勇于担当”的世界经济论坛2017年年会上，习近平主席发表题为《共担时代责任 共促全球发展》的主旨演讲，阐述中方关于经济全球化的看法和主张，发出支持经济全球化的时代强音，在国际社会引起热烈反响。世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布称赞，习近平主席发表的“发人深省的精彩演讲”，“是世界经济论坛历史上的亮点，为世界经济发展指明了方向”。

当前，人类站在十字路口，同2017年不乏相似之处。应当清醒认识到，在错综复杂、相互依存的当今世界，任何国家、机构或个人都不可能独自应对经济、环境、社会和技术等各项挑战。在逆境中开创未来，离不开人类命运共同体理念，必须加强团结合作、凝聚战胜挑战的全球合力。“有一点更加确定，那就是为了一个更健康、更繁荣的世界，需要强有力的多边和利益攸关方紧密合作。”世界经济论坛总裁博尔格·布伦德的判断代表了国际社会的主流呼声。

有目共睹，在当前国际形势下，中国理念和行动正在世界范围发挥着促团结、聚合力、强信心的带动作用。

抗击疫情，中国秉承“天下一家”的理念，不仅对中国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责。中国发起新中国成立以来援助时间最集中、涉及范围最广的紧急人道主义行动，为全球疫情防控注入源源不断的动力，生动诠释了推动构建人类命运共同体的大国担当。国际舆论认为，中国为促进国际抗疫合作注入了宝贵的正能量。克罗地亚前总统斯捷潘·梅西奇赞叹：“中国积极推动构建人类卫生健康共同体，给疫情阴霾中的世界带来信心。”

发展经济，中国在极不平凡年份下交出一份高含金量的亮丽答卷——2020年，中国经济同比增长2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。国际舆论认为，中国经济增速超出预期，让人们看到世界经济复苏的希望。经济合作与发展组织认为，“中国将是未来世界经济增长的重要驱动力”。

2021年，“达沃斯议程”对话会上的中国声音备受期待。世界上越来越多的人已经更加懂得，“只要我们牢固树立人类命运共同体意识，携手努力、共同担当，同舟共济、共渡难关，就一定能够让世界更美好、让人民更幸福”。“把握关键之年”需要智慧和力量，只有秉持人类命运共同体理念，坚守多边主义的人间正道，致力于建设开放型世界经济，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，才能真正助力人类团结抗疫和世界经济复苏，走向光明未来。

《 人民日报 》（ 2021年01月20日 03 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)