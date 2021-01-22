易凡

“这是最好的时代，也是最坏的时代。”四年前，习近平主席首次出席世界经济论坛年会开幕式，援引英国作家狄更斯的名言，描绘了一个充满矛盾的世界：“一方面，物质财富不断积累，科技进步日新月异，人类文明发展到历史最高水平。另一方面，地区冲突频繁发生，恐怖主义、难民潮等全球性挑战此起彼伏，贫困、失业、收入差距拉大，世界面临的不确定性上升。”

与四年前相比，我们面临的不确定性因素因为突如其来的疫情而变得更多。疫情之下，世界主要经济体普遍陷入衰退，民生福祉遭受重创。随着各国普遍收紧防控措施, 全球产业链和供应链运行受到不同程度冲击；国际交往也有了“社交距离”，全球人员交流一度几近停滞，资本、技术、信息和商品的自由流动受到重挫，对全球化和多边主义的质疑也甚嚣尘上。

但我们要看到，世界上绝大多数人依然对多边主义抱有信心。在2020年的二十国集团领导人第十五次峰会上，德国、俄罗斯、南非、阿根廷等多国领导人在讲话中强调，世界各国应秉持多边主义，团结合作应对新冠疫情和经济衰退等全球性挑战。

在推进多边主义的道路上，中国始终坚定不移。四年前，习近平主席在达沃斯论坛就明确提出：“要坚持多边主义，维护多边体制权威性和有效性。”在去年的二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习近平主席再次呼吁，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。 在全球化的世界，我们从没有像今天这样相互联系、利益交融、命运与共。

一年多来，疫情再次证明，谁的全球化视野更开阔、推进多边主义的步伐更坚定，谁就拥有更积极的抗疫成果，更光明的发展前景。试想，如果各国彻底切断彼此间的产业分工合作，完全经济脱钩，或是自顾自搞疫苗研发、闷下头推复工复产，全球疫情只会比现在更严重，经济恢复只会更艰难。回顾历史，从SARS到禽流感，再到埃博拉，历次战“疫”无一不是在国际社会通力合作下最终控制并战胜了疫情。

疫情背景下的多边主义也呈现出许多积极因素。“新冠肺炎疫苗实施计划”应运而生；世界多国为疫苗临床试验提供便利，并对医疗物资开辟“绿色通道”；包括中国在内的多个国家纷纷通过捐赠物资、派遣医疗专家组、分享抗疫经验等方式诠释着人类命运共同体的理念；区域全面经济伙伴关系协定的签署更是多边主义和自由贸易的胜利。

百川东到海，何曾复西归？正如习近平主席所说，全球化就像大海，“世界经济的大海，你要还是不要，都在那儿，是回避不了的。”既是趋势，也是必然。面对纷繁复杂的世界和层出不穷的挑战，践行多边主义是我们的不二选择。

(责编：张信凤、常红)