当地时间1月20日，拜登就任美国总统。拜登上任后中美关系能恢复正常吗？中美贸易战还会继续吗？赴美留学生能不能受益？白岩松新媒体直播节目《白·问》第一期，对话中国驻美大使崔天凯，共话中美关系走向。

我觉得美国最应该恢复的，就是大国要有大国的样子，大国要有大国的智慧、大国的自信、大国的乐观、还要有大国的勤奋。

Q：白宫发言人称拜登将用“耐心”面对中国，如何看？

对此，崔天凯表示，有耐心当然是好事，希望美方能好好回顾、反思最近这些年的对华政策，找到问题症结所在，确实采取一个积极的、建设性的、向前看的、符合当今世界实际的对华政策。

崔天凯认为，光有耐心还不够，还要有理性，还要有诚意。“白宫发言人基本上把中美关系定义为战略竞争关系，对中国内外政策的一些看法不是那么准确，”崔天凯希望美方能够用耐心客观认识中国、认识当今世界、认识中美关系。

Q：不管谁任美国总统，中美关系都不会变得很好？

崔天凯认为，中美之间如果想发展健康稳定的关系，要明确回答一个根本问题：两个历史文化、社会制度很不相同的国家能不能、要不要和平相处，聚焦合作，管控分歧，来真正造福两国人民和国际社会；对于美国来说，能不能接受中国这个跟它很不相同的国家发展起来，能不能尊重中国人民追求美好生活的权利，这是个根本性的问题。

换谁当总统都要回答这个根本问题，如果对这个根本问题有一个清晰、明确、积极的回答，两国关系当中的具体问题都能找到解决办法。

Q：还能到美国留学吗？

崔天凯认为，到哪里留学应该是同学和家长根据需要和客观条件做出权衡和选择。美国的科技和教育水平在世界上还是领先的，美国还有很多地方值得学习借鉴。

崔天凯相信美国还会成为留学目的地之一，“我们的态度应该是既不盲目崇拜，也不盲目排斥，不管到什么地方留学，目的是要做更好的自己，而不是把自己变成别人。”

当地时间2020年7月22日，美国务院在一份声明中称，要求中国驻休斯敦总领事馆在2020年7月24日下午4时前关闭。图为2020年8月17日晚，驻休斯敦总领事馆全体馆员乘包机抵达北京，外交部在首都机场举行简短庄重的迎接仪式。

Q：中国驻休斯敦总领事馆会恢复吗？美国驻成都的呢？

崔天凯表示，解铃还需系铃人，美方应该表示出善意，现在拜登政府刚刚上任，双方还没有开始讨论这个问题。

就中国何时恢复美国驻成都领事馆，崔天凯表示，中美相互之间关闭总领馆并不是中方要做的，也不是中方第一个做的，“先做的人是不是应该采取纠正的行动？”

Q：中美贸易战还会继续吗？

崔天凯表示，中方历来反对所谓的贸易战，“如果有人一定要把贸易战强加给我们，我们也不怕，可以奉陪到底。”

美国商界人士普遍希望两国关系尽早重回正轨，给双方企业一个正常的、有利的营商环境。中方一直在积极为双方正常经贸关系做出努力，“尽管美国强加给我们关税战、贸易战，尽管有疫情影响，但我们的改革开放从来没有停步，我们的营商环境不断在改善，这在美国工商界也是有公论的。”

Q：中美关系目前在最低谷吗？还可能更低吗？

对此，崔天凯认为，这完全取决于双方做出什么样的政策选择，如果有一方一定要做出错误的选择走向对抗，情况会比现在更坏，“但我们应该向好的方向努力。”

中美关系变化是绝对的，不变是相对的，关键是往哪个方向变化，这取决于双方能不能相向而行，是否能对中美关系战略框架达成一定共识，取决于美国新政府究竟出台什么样的政策。

崔天凯表示，从长远的历史角度看，中美之间只有“合作”这个唯一正确的选择，只要双方能够做出这样的选择，坚定不移地克服困难，朝着这个方向努力，中美关系应该能够迎来一个光明的前景。

(责编：高歌、燕勐)