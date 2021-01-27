人民网布达佩斯1月26日电 （记者于洋）1月26日，匈牙利中欧商贸物流合作园区与中国（赣州）跨境电子商务综合试验区签署合作协议，将在中匈“双区联动”机制下，共同运行赣州至布达佩斯跨境电商班列，打造跨境电商数字口岸和数字园区，建设数字供应链服务体系。

据悉，该协议约定在2021至2023年的三年内，将开通赣州至布达佩斯往返中欧班列合计1000列，进出口集装箱8.8万标箱。赣州综试区将提升本地企业和产品竞争力，重点建设国际家具产业基地，支持家具业拓展跨境电商新渠道，利用中欧班列实现“木材运进来、家具走出去”。中欧商贸物流合作园区和赣州的合作，将助力老区特色产品打开中东欧市场，引领老区人民开启幸福生活新征程，谱写高质量发展新篇章。

中匈“双区联动”机制，是我驻匈牙利使馆经商处为贯彻落实稳外贸、稳主体工作任务，助力企业延伸产业链供应链推出的一项新举措，即通过推动境内跨境电商综合试验区与境外国家级经济贸易合作区达成联动合作，助力打通跨境电商进出口全链条各环节，从而推动中欧班列、海外仓高质量发展，以“双区”促“双驱”，促进国内国际双驱动、双循环，从而达到“1+1>2”的效果。

匈牙利创新和科技部国务秘书莫索奇·拉兹洛十分看好中匈“双区联动”机制，表示该机制是两国在“一带一路”合作框架下加强铁路设施联通、深化经贸务实合作的新通道、新领域和新尝试，将推动两国在跨境电商领域的全面合作，进一步促进两国在商贸、物流、科技等领域的紧密协作，匈方高度支持，并期待在该机制下开通更多中欧班列。

2020年9月，中匈“双区联动”机制首推中欧商贸物流合作园区与山东省临沂市综试区进行合作，由中欧商贸物流合作园区为临沂市综试区提供电子商务、国际物流仓储、关务认证、国际营销等全链条一站式服务，助力山东中小外贸企业拓展中东欧市场，初步成效明显。通过“双区联动”，已节约50%以上的货运时间，约33%的物流成本以及10%以上的仓储费用，仅临沂综试区首批7家企业即可实现对欧出口逾1亿欧元，同比增加超20%。同时，物流园整合了中东欧地区7国45家特色产品企业的53类产品线，即将启动与综试区企业代理销售合作，推动中东欧优质产品出口中国。

中国驻匈牙利大使馆公使衔经济商务参赞刘波说，“新冠肺炎疫情暴发以来，跨境电商释放出巨大发展潜力，‘跨境电商＋中欧班列＋海外仓’成为中国货物出口的新通道、经济增长的新引擎、稳外贸的新利器。中匈‘双区联动’机制建立以来，有效地推动了中欧班列、海外仓高质量发展，加速了两国跨境电商新业态新模式的创新发展，促进了中匈设施联通、贸易畅通。”

2020年中欧班列开行数量已达10180列，运送集装箱92.7万标箱，同比增长54%，往返综合重箱率达到98.3%，已成为中欧物流第三通道。

赣州国际陆港是全国第8个、全国革命老区唯一一个内陆开放口岸，已实现与深圳、厦门、广州、宁波、满洲里、霍尔果斯等沿海沿边口岸互联互通，开通了19条中欧班列线路和3条铁海联运班列线路。

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