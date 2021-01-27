新华社北京1月27日电 病例过亿，八“C”关键词透视疫情下的世界

新华社记者柳丝 刘晨

美国约翰斯·霍普金斯大学统计的全球累计新冠确诊病例已超过1亿，这一数字令人心碎。

新冠疫情暴发以来，全球政治、经济、社会等方面受到重大冲击。2021年，疫苗大规模接种等举措给疫情控制带来曙光，但病毒变异等风险继续暗流涌动，给世界带来新的不确定性和考验。疫情大考下，加强国际团结合作更显必要。

1、COVID-19（新冠）

新冠疫情仍在多国蔓延，全球抗疫拐点难期。

美国疫情最重，累计死亡病例超过40万，新总统拜登22日表示美国新冠死亡人数预计将高达60万。英国等多地发现传播率更高的变异病毒，多国升级防疫举措。

尽管已有多款疫苗完成研发并投入使用，但由于部分西方药企疫苗产能不如预期，富国抢购囤积疫苗，“疫苗民族主义”抬头，全球新冠疫苗的公平分配面临挑战。

2、Crisis（危机）

疫情持续蔓延构成全球风险，可能触发或加深其他社会和经济危机。

世界经济论坛发布《2021年全球风险报告》指出，疫情加剧贫富差距和社会分化，加深健康、经济和数字鸿沟，并可能在未来5至10年加剧地缘政治紧张。

美国政治风险咨询公司欧亚集团在“2021年世界十大风险”报告中，将“新冠疫情长期持续”列为第二大风险，仅次于“美国政治分裂”。而疫情与美国政治分裂这两大风险的交互影响和发展，或将在全球经济、债务、地缘政治等方面带来更多新危机。

3、Climate（气候）

新冠疫情让气候变化以新的视角再次引起重视。

西班牙巴塞罗那国际事务中心研究员爱德华·索莱尔·莱查在《2021年的世界——国际关系中的十大主题》报告中认为，疫情中人们的流动和消费模式变得更为低碳，抗击大流行的斗争或许可被视为应对气候危机的一次尝试。

第26届联合国气候变化大会将于11月举行，国际社会迎来再次携手应对气候变化的新契机。

4、Conflict（冲突）

新冠疫情席卷全球，但2021年的世界仍在发生或酝酿各种各样的冲突。疫情将让一些冲突和争执平添不少人道主义悲剧。

美国《外交政策》网站在预测“2021年值得关注的10个冲突”中，罗列了阿富汗、也门、利比亚、伊朗美国关系等冲突风险点。文章以也门为例指出，也门的战争成了联合国心目中最严重的人道主义灾难，而新冠疫情加剧了饱受贫穷、饥饿和疾病困扰的也门平民的苦难。

5、Currency（货币）

新冠疫情给世界经济带来极大冲击，美国和不少其他国家出台了大规模的货币宽松和财政刺激计划。日前，美国又宣布一项总额高达1.9万亿美元的经济救助计划。美国知名投资人吉姆·罗杰斯预测，美联储史无前例的印钞数量是“2021年最大的风险”。

此外，疫情加快了数字货币的推行步伐。国际清算银行说，全球80%的央行在研究创立本国数字货币的可行性。国际货币基金组织前首席经济学家肯尼斯·罗戈夫指出，数字货币的推行关系到全球金融稳定和信息控制。

6、Competition（竞争）

1月13日，莫斯科国立国际关系学院发布《国际威胁——2021年疫情后的地缘政治》报告，指出今年国际竞争的主要领域是新冠疫苗研发，以致“疫苗政治化”现象突出。

世界经济论坛在《2021年全球风险报告》中也指出，新冠疫情加剧了大国间竞争。报告说，随着一些联盟的削弱，国际关系在大国对抗中将变得更不稳定，疫情使得面对面交流的传统外交受到削弱，不稳定趋势或变得更加突出。

7、Cooperation（合作）

新冠疫情大流行引发全球性大危机，暴露出全球和各国治理体系中的诸多脆弱环节。疫情同单边主义、气候变化、粮食安全、跨境犯罪、恐怖活动等因素相互叠加，给世界和平与发展带来前所未有的挑战。

重大危机面前，没有一个国家可以独善其身，各国团结合作的需求尤为迫切。坚持多边主义、合作应对挑战的重要意义比任何时候都更加彰显，团结抗疫是摆在国际社会面前的首要任务。

8、Connectivity（互联互通）

新冠疫情给全球贸易、物流、产业链、供应链都带来巨大影响，但正是在疫情冲击下，互联互通更显其必要性。

互联互通是共建“一带一路”的主线。疫情当前，“一带一路”合作逆势前行，展现出强大韧性。中国持续推动“一带一路”同各国发展战略深度对接，助力互联互通和复工复产，挖掘生命健康、数字经济、绿色发展等经济新动能，将给世界经济复苏注入更多信心和希望。（参与记者：谭晶晶、孙丁）

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