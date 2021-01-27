人民网布达佩斯1月26日电（记者于洋）匈牙利中欧商贸物流合作园区与河南航空货运发展有限公司26日签署战略合作协议，建设布达佩斯海外货站，共同推动在匈牙利实施航空货运枢纽项目。

2020年10月，郑州至布达佩斯往返货运包机航线正式开通，在中国至匈牙利以及中东欧各国间建立起了一条快速高效的航空物流通道。货运航线开通以来，航班满载且供不应求，体现出中匈、中欧间持续旺盛的贸易和物流需求。匈牙利中欧商贸物流合作园区首席执行官吴江说，“我们通过各自的区域、航线和货源等资源优势，搭建起连接中国和匈牙利的‘空中丝绸之路’，同时与延伸至欧洲海港、陆港的多式联运项目形成便捷的国际物流网络，助推航空货运业务高质量发展。”

出席签字仪式的匈牙利创新和科技部国务秘书莫索奇·拉兹洛表示，近年来匈牙利“向东开放”政策与“一带一路”倡议和“17+1合作”高度对接，取得了可喜成就。我们愿意进一步发挥匈牙利地处欧洲中部的地理优势，推动中国和匈牙利以及中东欧地区间在贸易、电子商务、航空物流、海关数据互联互通等方面的合作，全面提升物流和国际服务贸易水平。创新和科技部将大力支持匈牙利企业与中国企业开展务实创新合作，实现共赢。

中国驻匈牙利大使馆公使衔经济商务参赞刘波说，“中匈务实合作前景广阔、潜力巨大。希望该协议的签署，能够实现郑州、布达佩斯跨境贸易货物在中欧之间的集疏，进一步推进中匈航空物流信息平台建设以及实现货运数据信息互联互通，合力打造货运发展新增长极，为稳住外贸基本盘，构建国内国际双循环新发展格局做出贡献”。

匈牙利中欧商贸物流合作园区是中国在全球唯一一家主打物流产业的国家级境外经济贸易合作区，同时是国家级跨境电商海外仓试点单位、国家级国际营销服务公共平台，运营中欧班列和中欧陆海快线，为中匈商贸、物流合作做出重要贡献。

河南航空货运发展有限公司是河南省机场集团有限公司全资子公司，负责运营郑州机场航空货运业务。2020年郑州机场航空货运总量突破60万吨大关，排名提升至中国第6位，成为中国中部地区重要的航空货运枢纽。

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