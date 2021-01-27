本报记者 孙亚慧

1月21日—22日，欧美同学会（中国留学人员联谊会）第一次全国会员代表大会在京举行。（主办方供图）

1月21日，欧美同学会（中国留学人员联谊会）第一次全国会员代表大会在北京召开，这是这家有着百年历史的全国性留学人员组织自成立以来的首次全国会员代表大会。

在中华民族伟大复兴的新时期，围绕“留学报国的人才库、建言献策的智囊团、开展民间外交的生力军”三个中心点开展工作的欧美同学会，正引领留学人员更好服务国家战略，参与地方发展。

教育部数据显示，1978年—2019年，中国出国留学人员累计已超656万人，其中超过八成选择回国发展。团结留学人员力量、充分发挥留学人才作用正是欧美同学会一直以来的责任和使命。

会上，全国人大常委会副委员长、欧美同学会第七届理事会会长陈竺代表第七届理事会作工作报告。陈竺指出，要全面提高精准服务留学人员工作水平，建好留学人员温暖之家，打通联系留学人员的“最后一公里”，建设线上线下“留学人员之家”综合服务平台，围绕留学人员创新创业创造、学术交流、联谊交友等开展形式多样的活动，及时反映意见诉求，多措并举为留学人员排忧解难。

近4年来，欧美同学会会员数量和质量持续上扬，个人会员总数翻了一番，突破22万人。据介绍，全国省（区、市）、新疆生产建设兵团和副省级城市欧美同学会数量从2016年34家增加到45家，省级组织覆盖率达94%，副省级城市达到了100%，省会城市达80%。同时，地方组织也在积极推动留学人员集中的省内高校、科研院所、高新技术开发区、大型企业等建立留学人员组织，有的地方已经实现了省内本科高校组织全覆盖，所联系的留学人员层次、领域和范围进一步拓展。组织体系日趋健全，为欧美同学会强化留学人员“生力军”作用提供了依凭。

与此同时，欧美同学会积极搭建形式多样的平台载体，为全面建成小康社会发挥了积极作用。

举办6届海归创新创业峰会，与当地达成约400个招才引智和招商引资合作项目，累计投资额约1220亿元；联合地方政府兴建产业型“海归小镇”，将留学人才所长与助力地方发展相结合；举办首届“双创”大赛，为地方引进人才项目和留学人员创新创业创造提供服务。除此之外，欧美同学会还把贵州、甘肃、宁夏的“四县三镇一乡”作为定点帮扶地区，助力脱贫攻坚。近年来累计捐赠物资、设备、资金价值3760余万元，受益人口19772人。

今年是“十四五”开局之年，面对新的历史阶段，海归应如何把握新机遇，回应时代呼唤？欧美同学会秘书长王丕君表示，留学人员要找到适合自己发展的空间和方向，做好回国后的“再本土化”，欧美同学会也会继续请老学长“传帮带”，帮助“新海归”完成回国后的适应与转化。

全国人大常委会副委员长、欧美同学会第八届理事会会长丁仲礼在闭幕式致辞中表示，新形势下，欧美同学会将真心诚意服务留学人员，在新时代续奏留学报国凯歌、续写留学报国华章。

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