新华社北京1月26日电 1月26日，中国共产党中央委员会致电祝贺越南共产党第十三次全国代表大会召开。贺电说：

越共十二大以来，以阮富仲总书记为首的越共中央重视加强党的建设，带领越南人民在推进社会主义建设和革新事业中取得一系列成就。面对新冠肺炎疫情的冲击，越共中央发挥坚强领导作用，有效防控疫情，保持经济增长，改善人民生活，展现了社会主义制度优势。我们为此感到由衷高兴。

越南共产党第十三次全国代表大会是事关越南党和国家各项事业发展的一次重要会议，是越南党和人民政治生活中的大事。大会将确定越南共产党成立100周年和越南建国100周年之际的国家发展目标和实施方略，开启越南社会主义现代化建设新征程，具有重要意义。

中国党和政府高度重视发展中越两党两国关系，愿同越方一道，秉持“长期稳定、面向未来、睦邻友好、全面合作”方针和“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”精神，继承和发扬两国老一辈领导人亲手缔造和精心培育的中越传统友谊，贯彻落实好两党两国最高领导人达成的重要共识，推动中越全面战略合作伙伴关系不断取得新的发展，更好造福两国和两国人民，为实现地区和平稳定与发展繁荣作出新的积极贡献。

《 人民日报 》（ 2021年01月27日 01 版）

(责编：艾雯、燕勐)