新华社北京1月26日电 国家主席习近平1月26日晚同白俄罗斯总统卢卡申科通电话。

习近平指出，中白两国建交以来，双边关系不断发展。面对新冠肺炎疫情全球大流行，双方开展紧密抗疫合作，各领域务实合作保持了稳中有进的良好势头。今年是中国实施“十四五”规划开局之年，中国构建新发展格局，在更高起点上推进改革开放，将为包括白俄罗斯在内的世界各国提供更多发展机遇，开辟更广阔合作空间。双方要推动共建“一带一路”合作高质量发展，扎实推进中白工业园建设，在抗疫、经贸、教育、科技、文化、地方等领域开展更多合作。我相信，只要双方秉持相互信任、合作共赢精神，中白全面战略伙伴关系一定能得到更大发展。

习近平强调，中方支持白俄罗斯走符合本国国情的发展道路，希望白俄罗斯保持政局稳定和社会安宁，愿为白方经济社会发展提供力所能及的帮助。双方要继续相互支持，维护发展中国家共同利益，维护国际公平正义。

卢卡申科表示，我对中方在抗击新冠肺炎疫情、复工复产、脱贫攻坚和探月工程方面取得显著重大成就表示衷心钦佩和热烈祝贺。感谢中方为白俄罗斯抗击疫情和经济社会发展提供宝贵支持。白中是全面战略伙伴，白方在香港、台湾、新疆等涉及中方核心利益问题上坚定地同中方站在一起，坚决反对一切外部干涉。白方愿同中方积极推进共建“一带一路”和白中工业园建设，加强经贸、地方等各领域合作。祝愿中国人民新春快乐、繁荣安康。

《 人民日报 》（ 2021年01月27日 01 版）

(责编：艾雯、燕勐)