新华社北京1月26日电 国家主席习近平1月26日晚同韩国总统文在寅通电话。

两国元首互致新春问候，向中韩两国人民致以新春祝福。

习近平指出，2020年以来，新冠肺炎疫情全球大流行和世界百年未有之大变局交织，国际和地区形势深刻演变。中韩两国同舟共济，携手努力，推动各领域交流合作取得丰硕成果，特别是双方推出行之有效的制度性安排，树立合作抗疫典范，充分体现了中韩战略合作伙伴关系的高水平。双方要继续用好联防联控合作机制和“快捷通道”，服务两国疫情防控和经济发展，助力地区和国际抗疫合作。明年是中韩建交30周年，两国关系面临深化发展新机遇。我愿同你共同宣布正式启动中韩文化交流年。希望双方用好中韩关系未来发展委员会平台，回顾总结双边关系30年发展成果，规划未来发展，增进人民友好，推动中韩战略合作伙伴关系迈上新台阶。

习近平强调，中韩互为重要合作伙伴。去年两国贸易逆势增长，印证了中韩合作的互补性和巨大潜力。希望双方认真落实我们就加快发展战略对接、深化重点领域合作达成的共识，不断拓展互利合作，推进高质量融合发展。要加快完成中韩自由贸易协定第二阶段谈判，推动《区域全面经济伙伴关系协定》早日生效和中日韩自由贸易区建设加速进行。中方愿同韩方就国际事务加强协调，共同致力于维护多边主义和自由贸易。

文在寅表示，衷心祝贺中国共产党迎来成立100周年。在习近平主席坚强领导下，中国抗疫取得成功，成为全球主要经济体中唯一实现经济正增长的国家，中国国际地位和影响日益增强，朝着实现第二个一百年奋斗目标迈出重要步伐。我很高兴在韩中即将迎来建交30周年之际，同你共同宣布启动韩中文化交流年。韩中两国通过共同抗疫，加强了友谊与互信。韩方愿同中方密切交流，深化国民友谊，继续推进抗疫、经贸、文化、教育等各领域合作。韩方赞赏中方在应对全球气候变化问题上发挥的领导力，愿同中方就气候变化、可持续发展等问题保持沟通协调。

《 人民日报 》（ 2021年01月27日 01 版）

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