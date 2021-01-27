新华社莫斯科1月26日电（记者吴刚）伊朗外长扎里夫26日访问俄罗斯，与俄外长拉夫罗夫讨论了伊朗核问题全面协议等问题。

据俄外交部网站26日发表的公报，拉夫罗夫在与扎里夫会谈时说，维护伊核协议是最迫切的地区和国际问题，俄伊两国真诚希望美国恢复全面履行协议。两国外长还讨论了海湾安全、阿富汗问题、叙利亚问题、也门问题、巴勒斯坦问题等。

两国外长强调，反恐、打击毒品走私、打击跨国有组织犯罪等是俄伊两国合作的重要领域，两国将继续加强在上述领域具体的、有益的合作。

拉夫罗夫在会谈后的联合新闻发布会上回答提问时说，俄伊根据两国和两国人民的利益发展关系，不受第三方影响。一些西方国家试图限制俄伊两国互惠合作，这是违反国际法的非法行为。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

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