新华社纽约1月26日电（记者张墨成 刘亚南）随着电子屏幕上一串红色数字从八位变成九位，美国约翰斯·霍普金斯大学研究人员汇总的全球累计新冠确诊病例数26日超过1亿。

该校新冠病毒研究项目实时汇总的全球疫情数据显示，截至美国东部时间26日14时22分（北京时间27日3时22分），全球累计确诊100032461例，死亡2149818例。世界卫生组织汇总各国和地区正式报告的疫情数据更新稍慢，不久也将迈过这一节点。

“在每一个数字背后，都是一个人，一个故事。”世卫组织总干事谭德塞25日在新闻发布会上谈到全球新冠病例即将过亿时说。

这些人生活在全球各地。疫情地图上，代表病例数的红点密密麻麻，从北美大陆到非洲之角、从南北两极到赤道热带都有分布，就连浩瀚大洋上也有红点标出了原本不易发现的小岛屿。

从国别看，美国累计确诊25362794例，死亡423010例，均居全球首位。号称“世界十字路口”的纽约时报广场曾经人头涌动，如今街道冷清，与拥挤的医院形成鲜明对比。

换到时间维度，全球累计病例数呈加速增长趋势，从疫情开始到1000万用时超半年，从9000万到1亿仅用时16天。

“1亿病例是新冠大流行中一个严峻节点。”美国加利福尼亚大学圣迭戈分校医学院教授斯蒂芬妮·斯特拉思迪对新华社记者表示，这一节点警示所有国家必须共同抗疫，“我们的强壮程度取决于最薄弱的环节”。

世卫组织去年1月30日宣布新冠疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，3月11日宣布新冠疫情具有大流行特征。

一年来，各国人民同舟共济，全球抗疫初见成效。但疫情还在蔓延，现实依然严峻：近来全球单日新增确诊病例数屡超60万，新增死亡病例数屡超1.5万。

不过，随着包括中国新冠疫苗在内的多款疫苗开始在多国推广接种，团结合作、科学理性正在点亮战胜疫情的希望之光。

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