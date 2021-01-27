意大利总理朱塞佩·孔特拟于26日向总统塞尔焦·马塔雷拉递交辞呈。执政联盟两大政党希望孔特以辞职获得总统授权，组建更稳固的新政府。

【预先行动】

意大利总理府25日说，孔特拟于26日内阁会议上宣布辞职，在会后赴总统府向总统马塔雷拉递交辞呈。

由于前总理马泰奥·伦齐领导的活力党13日“退群”，孔特领导的执政联盟失去议会多数席位。虽然执政联盟上周先后赢得众参两院信任投票，得以继续执政，但是未能控制参议院多数议席，今后施政可能举步维艰。

孔特尝试拉拢一些参议员支持执政联盟，但收效甚微。本月28日，参议院将就司法部长一份报告表决，被视为孔特政府延续执政后的首次“测验”。

美国公关和咨询企业特尼奥公司高层沃尔凡戈·皮科利认为，孔特打算以递交辞呈“提前行动”，避免在28日参议院表决中惨败，增加获得总统授权组建新政府的可能性。

意大利政府高层人士告诉路透社，孔特希望获得总统授权组建新政府。

【寻求“连任”】

总统马塔雷拉多次说，意大利需要“坚实领导”来应对新冠疫情及其造成的经济冲击。意大利迄今已有8.5万余人因感染新冠病毒死亡。

如果接受孔特辞呈，马塔雷拉将与执政党和反对党领导人会商，确定组建新政府人选。孔特是无党派人士，不参加这一会商。如果没有人能组建掌握议会多数席位的新政府，马塔雷拉有权解散议会，提前两年举行议会选举。

活力党退出后，执政联盟余下三个政党是：五星运动、民主党、自由与平等党。

五星运动和民主党高层25日分别发声，支持孔特组建新政府。按照法新社的说法，这两个政党希望避免提前选举。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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