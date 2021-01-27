人民网华盛顿1月26日电 （记者张梦旭）美国国会参议院1月26日就继续弹劾审判前总统特朗普是否违宪进行了投票，最终以55票对45票的结果为弹劾审判扫清了道路。但仅有5名共和党人投票支持继续弹劾审判程序，美国媒体指出，这意味着参议院最终对特朗普定罪的可能性很小。

据《华盛顿邮报》报道，参议院将于2月9日开启对特朗普的弹劾审判程序，但是肯塔基州共和党联邦参议员兰德·保罗质疑该程序违反美国宪法。他说：“弹劾是为了免职，但在被告已经离任的情况下，这将把美国拖入历史上从未有过的积怨和刻薄的阴沟。”参议院多数党领袖查克·舒默决定立即举行投票，打消反对意见。

《华尔街日报》指出，包括参议院少数党领袖米奇·麦康奈尔在内的45名共和党人认为对已卸任总统进行弹劾审判违宪，这表明在国会骚乱事件发生近三周后，共和党内部有关继续对特朗普实施制裁的疑虑已大幅加深。参议院需要三分之二多数支持才能对特朗普定罪，从26日投票结果来看实现这一目标非常困难。

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