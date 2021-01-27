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关键时刻，中国再答“时代之问”（望海楼·世界经济·中国方案③）

■ 张  红
2021年01月27日08:29 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　当前，人类正经历着史上罕见的多重危机：突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全球，全球公共卫生面临严重威胁，根据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的新冠肺炎疫情最新统计数据，全球累计确诊病例达到一亿例关口，死亡病例超过200万例；世界经济陷入深度衰退，根据联合国发布的《2021年世界经济形势与展望》，2020年全球经济产出下降4.3%，为经济大萧条以来最为显著的萎缩。

　　有问题不可怕，可怕的是不敢直面问题，找不到解决问题的思路。面对还远未结束的疫情，面对第二次世界大战结束以来最严重的经济衰退，面对意识形态偏见，面对发达国家和发展中国家发展鸿沟，面对层出不穷的全球性挑战，中国再答“时代之问”。在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上的特别致辞中，习近平主席指出，世界上的问题错综复杂，解决问题的出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。

　　多边主义的要义是国际上的事由大家共同商量着办，世界前途命运由各国共同掌握。在疫情肆虐的过程中，世界看清了一些丑陋的行径：搞“小圈子”、“新冷战”，排斥、威胁、恐吓他人，动不动就搞脱钩、断供、制裁，导致全球产业链供应链运行受阻，让疫情中本就遭受重创的各大经济板块举步维艰。世界越来越明白：世界经济的未来有赖于紧密的全球伙伴关系和强有力的多边框架，单边主义和碎片化贸易格局对各国有害无利。

　　疫情不仅是对各国执政能力的大考，也是对全球治理体系的检验。此次疫情带给人类最大的启示莫过于：我们生活在一个互联互通、休戚与共的地球村里。各国紧密相连，人类命运与共。如果以邻为壑、隔岸观火，别国的威胁迟早会变成自己的挑战。

　　疫苗的全球分配就是例子。在全球各地的疫情都结束之前，新冠肺炎大流行不会结束。但是，贫穷国家无法像发达国家那样可以迅速获得疫苗，世界现在正处于“灾难性道德失败的边缘”。世界卫生组织数据显示，目前至少有49个高收入国家已接种了超过3900万剂新冠疫苗，而一个最低收入国家却只得到了25剂。确保发展中国家平等获得疫苗的权利，是推动全球经济复苏的必要之举。如果置低收入国家高危人群于不顾，最终只会延长疫情，增加防控难度，让各国民众和经济持续甚至反复遭受冲击。

　　世界怎么了，我们怎么办？面对这一“时代之问”，“构建人类命运共同体，实现共赢共享”的中国方案愈加熠熠生辉。无论是应对眼下的危机，还是共创美好的未来，人类都需要同舟共济、团结合作，让多边主义火炬照亮人类前行之路，向着构建人类命运共同体不断迈进！

　　（作者为本报评论员）

(责编：刘叶婷、燕勐)

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