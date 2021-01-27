新华社北京1月26日电 国家主席习近平1月26日晚同韩国总统文在寅通电话。

两国元首互致新春问候，向中韩两国人民致以新春祝福。

习近平指出，2020年以来，新冠肺炎疫情全球大流行和世界百年未有之大变局交织，国际和地区形势深刻演变。中韩两国同舟共济，携手努力，推动各领域交流合作取得丰硕成果，特别是双方推出行之有效的制度性安排，树立合作抗疫典范，充分体现了中韩战略合作伙伴关系的高水平。双方要继续用好联防联控合作机制和“快捷通道”，服务两国疫情防控和经济发展，助力地区和国际抗疫合作。明年是中韩建交30周年，两国关系面临深化发展新机遇。我愿同你共同宣布正式启动中韩文化交流年。希望双方用好中韩关系未来发展委员会平台，回顾总结双边关系30年发展成果，规划未来发展，增进人民友好，推动中韩战略合作伙伴关系迈上新台阶。

习近平强调，中韩互为重要合作伙伴。去年两国贸易逆势增长，印证了中韩合作的互补性和巨大潜力。希望双方认真落实我们就加快发展战略对接、深化重点领域合作达成的共识，不断拓展互利合作，推进高质量融合发展。要加快完成中韩自由贸易协定第二阶段谈判，推动《区域全面经济伙伴关系协定》早日生效和中日韩自由贸易区建设加速进行。中方愿同韩方就国际事务加强协调，共同致力于维护多边主义和自由贸易。

文在寅表示，衷心祝贺中国共产党迎来成立100周年。在习近平主席坚强领导下，中国抗疫取得成功，成为全球主要经济体中唯一实现经济正增长的国家，中国国际地位和影响日益增强，朝着实现第二个一百年奋斗目标迈出重要步伐。我很高兴在韩中即将迎来建交30周年之际，同你共同宣布启动韩中文化交流年。韩中两国通过共同抗疫，加强了友谊与互信。韩方愿同中方密切交流，深化国民友谊，继续推进抗疫、经贸、文化、教育等各领域合作。韩方赞赏中方在应对全球气候变化问题上发挥的领导力，愿同中方就气候变化、可持续发展等问题保持沟通协调。

新华社北京1月26日电 国家主席习近平1月26日晚同白俄罗斯总统卢卡申科通电话。

习近平指出，中白两国建交以来，双边关系不断发展。面对新冠肺炎疫情全球大流行，双方开展紧密抗疫合作，各领域务实合作保持了稳中有进的良好势头。今年是中国实施“十四五”规划开局之年，中国构建新发展格局，在更高起点上推进改革开放，将为包括白俄罗斯在内的世界各国提供更多发展机遇，开辟更广阔合作空间。双方要推动共建“一带一路”合作高质量发展，扎实推进中白工业园建设，在抗疫、经贸、教育、科技、文化、地方等领域开展更多合作。我相信，只要双方秉持相互信任、合作共赢精神，中白全面战略伙伴关系一定能得到更大发展。

习近平强调，中方支持白俄罗斯走符合本国国情的发展道路，希望白俄罗斯保持政局稳定和社会安宁，愿为白方经济社会发展提供力所能及的帮助。双方要继续相互支持，维护发展中国家共同利益，维护国际公平正义。

卢卡申科表示，我对中方在抗击新冠肺炎疫情、复工复产、脱贫攻坚和探月工程方面取得显著重大成就表示衷心钦佩和热烈祝贺。感谢中方为白俄罗斯抗击疫情和经济社会发展提供宝贵支持。白中是全面战略伙伴，白方在香港、台湾、新疆等涉及中方核心利益问题上坚定地同中方站在一起，坚决反对一切外部干涉。白方愿同中方积极推进共建“一带一路”和白中工业园建设，加强经贸、地方等各领域合作。祝愿中国人民新春快乐、繁荣安康。

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