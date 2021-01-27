本报北京1月26日电 （记者罗珊珊）中国—新西兰自贸协定升级议定书于26日正式签署。这意味着双方对彼此开放领域更大、水平更高，将给两国企业和人民带来更多开放红利。

中新自贸协定是我国与发达国家签署的第一个自贸协定，于2008年4月签署并于同年10月1日实施。2016年11月，双方启动自贸协定升级谈判。2019年11月，双方完成升级谈判。

据了解，升级议定书实现了中新自贸关系在区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）基础上进一步提质增效。在货物贸易领域，新增部分木材和纸制品的市场开放，进一步优化原产地规则、技术性贸易壁垒、海关便利化等贸易规则。服务贸易领域，中方在RCEP基础上，进一步扩大航空、教育、金融、养老、客运等领域对新方开放。新方在特色工种工作许可安排中，将中国公民申请量较大的汉语教师和中文导游赴新就业的配额在原有基础上增加一倍，分别提高到300名和200名。投资领域，新方放宽中资审查门槛，确认给予中资与全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）成员同等的审查门槛待遇。规则领域，双方承诺在电子商务、竞争政策、政府采购、环境与贸易等领域增强合作，其中环境与贸易章节超出RCEP，就提高环境保护水平、加强环境执法、履行多边环境公约达成较高水平的合作条款。

商务部表示，升级议定书签署后，双方将尽快履行相关国内程序，使中新自贸升级协定尽早生效实施。

《 人民日报 》（ 2021年01月27日 03 版）

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