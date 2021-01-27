本报记者 苑基荣

国家主席习近平1月25日晚在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会，并发表题为《让多边主义的火炬照亮人类前行之路》的特别致辞。接受本报记者采访的国内专家学者表示，过去的一年，突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全球，世界经济陷入深度衰退，人类经历了史上罕见的多重危机。习近平主席在特别致辞中直面问题挑战、把脉时代课题、提出中国方案，深刻阐述21世纪需要什么样的多边主义、中国将如何践行多边主义，以宏阔的国际视野和高度的责任担当，廓清错误认识、厘清发展出路，为处于十字路口的世界指引前行方向。

中国国际问题研究院美国研究所副所长苏晓晖认为，习近平主席在特别致辞中提出这个时代面临四大课题。这四个课题相互联系，构成一个立体框架，从不同视角、层面全方位审视我们身处的世界：一方面，如何推动后疫情时代世界经济复苏是摆在全人类面前最现实的问题；另一方面，某些西方政客刻意挑起意识形态分歧，同时南北发展差距拉大甚至可能固化，这些都可能会引发更深层次的危机和风险。

苏晓晖说：“4年前，习近平主席在世界经济论坛2017年年会开幕式上发表主旨演讲，强调要坚定不移推进经济全球化，引导好经济全球化走向。习近平主席的主旨演讲为陷入焦虑和迷茫的世界经济注入稳定性和正能量。在此次特别致辞中，习近平主席进一步深刻阐明各国应当如何维护和践行多边主义，为多重危机叠加的世界找出系统性的解决方案。”

外交学院副院长高飞说，很多人都还记得4年前习近平主席的精彩论述，如“世界经济的大海，你要还是不要，都在那儿”“搞保护主义如同把自己关进黑屋子”等，这些生动的表述蕴含深刻哲理，对现实世界有着很强的指导性。习近平主席在此次特别致辞中系统地回答了“21世纪我们需要什么样的多边主义”这一重要问题。“这其中，开放包容是核心，国际法则是基础，协商合作是路径，与时俱进是方向。”高飞表示，四点倡议坚持多边主义的核心价值和基本原则，立足世界格局变化，着眼应对全球性挑战需要，为多边主义理念增添了与时俱进的时代内涵。

中国现代国际关系研究院研究员陈凤英表示，习近平主席在特别致辞中作出的论断、提出的倡议，直指国际社会存在的深层次问题，亮明中国立场，彰显东方智慧，有助于各方凝聚共识、重建互信、加强团结，破解时代难题。“在关键历史节点，习近平主席为解决世界问题给出中国答案，展现出中国的思考与大国担当。”

苏晓晖说，习近平主席提出中国将继续积极参与国际抗疫合作，继续实施互利共赢的开放战略，继续促进可持续发展，继续推进科技创新，继续推动构建新型国际关系，进一步表明，中国不仅为自身发展而奋斗，而且也为维护全人类的共同利益而奋斗，这正是推动构建人类命运共同体的真实写照。中国展现了开放自信、重信守诺的大国形象。

“中国主动开放、逆势开放，是对全球化、对多边主义的最好支持，也为世界经济注入了强大信心。”陈凤英表示，中国以实际行动维护和践行多边主义，世界见证了中国开放的大门越开越大。“中国坚定选择同世界各国互利共赢、共同发展，用事实证明何为积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”

高飞说：“有理由相信，中国进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，将为各国合作提供更多机遇，为世界经济复苏和增长注入更多动力。”

《 人民日报 》（ 2021年01月27日 03 版）

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