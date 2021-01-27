只要人类选择同舟共济、团结合作，就一定能战胜疫情，在同灾难的斗争中成长进步、浴火重生，就一定能走出危机，共创更加美好的未来

1月25日，习近平主席在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上发表题为《让多边主义的火炬照亮人类前行之路》的特别致辞，倡导国际社会共同解决好时代面临的四大课题，阐述各国共同维护和践行多边主义之道，并就中国继续与世界携手前行提出具体行动方案。这一特别致辞站在全人类高度，为合力打造更加美好的后疫情时代提供了重要思想引领，引发国际社会广泛共鸣。

世界经济论坛被誉为“世界经济风向标”，“达沃斯议程”对话会是2021年首场全球性重要会议。人们清晰记得4年前，在各方对经济全球化前景感到迷茫之际，习近平主席在世界经济论坛2017年年会开幕式上发表主旨演讲，倡导各方深化对经济全球化规律的认识，阐明推动经济全球化继续发展的正确方向。而今又逢关键时刻，人类急需思想之光指引。新冠肺炎疫情肆虐全球，世界经济陷入深度衰退，全球治理面临严峻考验。世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布认为，2021年可能是人类历史的一个“分水岭”，当前正是需要人们“反思、重新想象和重新构造我们的世界，以创造一个更健康、更公平和更繁荣的未来”的时刻。

历史是勇敢者创造的，是人们在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造的。“我们今天所作的每一个抉择、采取的每一项行动，都将决定世界的未来。”习近平主席深入阐述如何解决好时代面临的四大课题，展现出为人类担当尽责的天下胸怀——加强宏观经济政策协调，共同推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长；摒弃意识形态偏见，共同走和平共处、互利共赢之路；克服发达国家和发展中国家发展鸿沟，共同推动各国发展繁荣；携手应对全球性挑战，共同缔造人类美好未来。中国方案着眼世界经济长期健康稳定发展、人类文明发展进步、各国共享发展机遇和成果，呼吁开展全球行动、全球应对、全球合作，切中时弊，对症下药。

“世界上的问题错综复杂，解决问题的出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。”习近平主席的这一重要论断，反映了当前国际社会的普遍共识。历史规律表明，“没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的”。全球性危机让人们更加深刻地认识到，人类命运高度互联，共同走多边主义道路才是正确选择。人们将2021年视为“决定多边主义成败的一年”“摆脱保护主义的关键之年”，中国发出维护和践行多边主义的时代强音，无疑具有重大意义。

当今世界，究竟需要什么样的多边主义，这是当下全球关注的焦点。国际社会必须明确什么是该坚持的，什么是不能搞的。中国主张十分明确：要坚持开放包容，不搞封闭排他；要坚持以国际法则为基础，不搞唯我独尊；要坚持协商合作，不搞冲突对抗；要坚持与时俱进，不搞故步自封。多边主义的要义是国际上的事由大家共同商量着办，世界前途命运由各国共同掌握。21世纪的多边主义要守正出新、面向未来，既要坚持多边主义的核心价值和基本原则，也要立足世界格局变化，着眼应对全球性挑战需要，在广泛协商、凝聚共识基础上改革和完善全球治理体系。这一系统性中国方案，符合国际社会对公平正义的普遍追求，有助于在新的历史条件下进一步释放多边主义的生命力。

当今世界，迫切需要正向带动力量——抗击疫情能够“战而胜之”，推动发展能够“起而行之”。人们普遍感到，中国正在带给世界这样的力量。中国有效统筹疫情防控和经济社会发展，成为2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体。中国是世界经济复苏发展的重要引擎，也是世界和平发展的重要推动力量，国际社会对中国行动的期待更加强烈。站在新的历史方位，中国与世界团结合作、互利共赢的脚步不会停息。着眼于同各国一道共建持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，中国将继续积极参与国际抗疫合作、实施互利共赢的开放战略、促进可持续发展、推进科技创新、推动构建新型国际关系。正如习近平主席所宣示：“我们认为，只要是对全人类有益的事情，中国就应该义不容辞地做，并且做好”。

寒冬阻挡不了春天的脚步，黑夜遮蔽不住黎明的曙光。只要人类选择同舟共济、团结合作，就一定能战胜疫情，在同灾难的斗争中成长进步、浴火重生，就一定能走出危机，共创更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2021年01月27日 03 版）

(责编：刘叶婷、燕勐)