国家主席习近平1月25日晚在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会，并发表题为《让多边主义的火炬照亮人类前行之路》的特别致辞。习近平主席强调，解决好这个时代面临的课题，出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。接受本报记者采访的国际人士表示，习近平主席的特别致辞为解决好这个时代面临的课题指明方向和出路，为弘扬多边主义提振信心，为国际社会共同应对挑战注入动力。

“为国际社会共同应对危机提供重要思路”

习近平主席指出，人类面临的所有全球性问题，任何一国想单打独斗都无法解决，必须开展全球行动、全球应对、全球合作。“习近平主席的特别致辞为国际合作提供了历史性机遇。”世界经济论坛官网当天这样评价。

南非金砖国家研究学者加亚·乔西表示，面对新冠肺炎疫情挑战，多边主义和国际合作的重要性更加凸显。无论是共享新冠病毒基因序列，分享防控和诊疗方案，还是研发、生产、分配疫苗，都表明只有团结合作才能共渡难关。作为2020年全球唯一实现正增长的主要经济体，中国坚定维护多边主义和经济全球化，以实际行动推动构建人类命运共同体，彰显了负责任大国的担当。

“寒冬阻挡不了春天的脚步，黑夜遮蔽不住黎明的曙光。”德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克观看了视频直播，并第一时间通过社交媒体表达了感受：“振奋人心的讲话！”他表示，中国在推动国际抗疫合作方面为全球作出表率。各国应进一步深化合作，共同应对全球危机。

“近年来，多边主义遭遇挑战，习近平主席在特别致辞中再次向世界阐明维护和践行多边主义的重要主张。”亚洲基础设施投资银行副行长兼董事会秘书丹尼·亚历山大认为，多边主义能在明确的规则和法治原则基础上，凝聚多方合力，让大家朝着共同目标前进。亚投行的创立和运行正是维护多边主义、深化国际合作的一个典范，“我们证明了新兴机构可以通过践行多边主义发挥积极影响，促进解决全球性问题。”

法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯表示，当前，人类又一次站在十字路口，单边主义、保护主义抬头。维护和践行多边主义是解决时代课题的出路，有助于国际社会加强团结。

“当今时代，无论是消除贫困、应对气候变化还是抗击疫情，人类社会面临的问题愈发具有全球性，需要世界各国展开积极有效的合作。习近平主席的特别致辞彰显中国为推动各方共同保护人类家园、实现可持续发展而不懈努力的坚定决心。”日本中央大学教授梶田幸雄说，当前世界上公平问题更加突出，贫富差距正在拉大。习近平主席的特别致辞展现了中国对多边主义、多边贸易体制的一贯支持。

在法国巴黎第八大学地缘政治研究院主任弗里德里克·杜泽看来，中国积极参与抗疫合作，推动世界经济复苏，在多个国际场合发出维护多边主义、合作应对挑战的声音。“习近平主席的特别致辞再次展现中国维护和践行多边主义的大国责任和担当，为国际社会共同应对危机提供重要思路。”

“中国主动扩大对外开放的举措务实有力”

习近平主席指出，要建设开放型世界经济，坚定维护多边贸易体制，不搞歧视性、排他性标准、规则、体系，不搞割裂贸易、投资、技术的高墙壁垒。

“中国始终支持经济全球化，坚定扩大对外开放，对增强各界信心、推动世界经济复苏具有重要意义。”联合国贸发会议资深经济学家梁国勇表示，习近平主席强调中国将继续实施互利共赢的开放战略，明确反对利用疫情搞“去全球化”、搞封闭脱钩，将有力推动经济全球化深入发展。

“中国主动扩大对外开放的举措务实有力。”巴西瓦加斯基金会国际财务管理研究中心主任夏华声表示，近年来，中国举办中国国际进口博览会、中国国际服务贸易交易会等一系列全球性经贸盛会，推动贸易和投资自由化便利化，维护全球产业链供应链顺畅稳定，推进高质量共建“一带一路”，中国开放的大门越开越大。

“中国坚持正确义利观，为发展中国家积极发声，为全球抗疫贡献力量，展现出负责任大国的担当。”乔西说，非洲是发展中国家最为集中的大陆，基础设施、经济基础等相对落后。面对疫情挑战，中国率先向非洲国家伸出援手，派出医疗队支援非洲，积极支持二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，同时加强非中贸易往来。中国在脱贫攻坚上取得举世瞩目的成就，真诚与非洲国家分享发展经验，非中农业合作对非洲保障粮食安全意义重大。

“为世界各国提供更广阔市场和更多发展新机遇”

习近平主席指出，我们将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，同各国一道，共建持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说，习近平主席的特别致辞展示了中国对多边主义的一贯支持。近年来，中国进一步展现出开放包容的姿态，中非合作论坛和“一带一路”倡议等是中国维护多边主义、推动共同发展的坚实平台。

佐戈普鲁斯说，中国不仅是多边主义的大力倡导者，更是重要践行者。中国在“十四五”规划《建议》中强调“更高水平开放型经济新体制基本形成”，这对希望进一步进入中国市场的外国投资者来说无疑是利好消息。“在全球疫情阴霾尚未消散、保护主义不断抬头的当下，中国持续扩大开放，为世界各国提供更广阔市场和更多发展新机遇。”

恰普克表示，中国与各方加强合作、谋求共赢，为人类社会未来发展提供有益借鉴。

巴西里约州立大学国际关系学者毛里西奥·桑托罗表示，期待各方更加积极参与共建“一带一路”，提升基础设施建设水平，实现共同发展。

杜泽认为，中国经济社会发展成就充分表明，中国成功走出了一条适合自身的发展道路。中国的发展对世界有益。中国加快构建新发展格局，实施更多开放性政策，为其他国家带来更多合作机会，为全球经济增长贡献更多力量。

（本报北京、布鲁塞尔、约翰内斯堡、柏林、东京、巴黎、华盛顿、里约热内卢1月26日电 记者冯雪珺、章念生、俞懿春、任彦、吕强、花放、刘军国、刘玲玲、吴乐珺、张远南）

《 人民日报 》（ 2021年01月27日 03 版）

(责编：刘叶婷、燕勐)