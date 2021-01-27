新华社莫斯科1月26日电（记者吴刚）俄罗斯总统普京和美国总统拜登26日首次通电话，讨论了双边关系发展及全球热点问题等。

据俄总统网站26日发布的公告，普京在通话中祝贺拜登就任美国总统。他表示，鉴于俄美在维护世界安全与稳定方面的特殊责任，两国关系正常化符合两国乃至国际社会的利益。

公告说，两国总统对俄美当天就达成延长《新削减战略武器条约》协议交换外交照会表示满意。俄美双方将于近期完成延长该条约所需的所有必要程序。

公告说，两国总统还讨论了双边关系发展和一些全球热点问题，其中包括两国在抗击新冠疫情和经贸等领域的合作、美国单方面退出《开放天空条约》、伊朗核问题全面协议，以及俄方有关召开联合国安理会五常峰会的倡议等。

另据美国白宫当天发表的声明，拜登和普京在通话中讨论了两国将《新削减战略武器条约》延长5年的意愿，同意双方团队应尽快在2月5日前完成条约的延长工作，并同意就一系列军控和新兴安全议题展开战略稳定讨论。声明说，两国领导人同意继续保持“透明且持续”的沟通。（参与记者：刘品然）

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