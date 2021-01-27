图①：成都高新自贸试验区办公室里，柯文（左）和同事在讨论工作。

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图②：贝莱瑞向员工介绍高压泵传动装置性能。

方 敏 车永波摄影报道

图③：阿扎尔诺夫在生产车间内忙着烤制香肠。

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图④：在三亚半山半岛帆船港调度指挥中心，高德华指挥帆船游艇进港靠岸。

本报记者 黄晓慧摄

从南到北，从沿海到内陆，中国自由贸易试验区已扩容至21个，巨大的发展机遇吸引着全球的优秀人才。本报记者日前采访了一些在自贸区工作生活的外国人，听他们讲述自己的中国故事

海南自由贸易港高德华——

“这里包容、创新的环境给了我一展身手的机会”

本报记者 黄晓慧

不久前的一天夜里，海南三亚半山半岛帆船港的执勤人员在夜巡时发现，一艘约18米宽的大帆船在码头附近海域一点点下沉。执勤人员立即叫醒工作人员，用拖船将这艘帆船拖至码头并吊起，为船东挽回了约800万元人民币的损失。精细的管理和周到的服务为半山半岛帆船港赢得了赞誉。

法国人高德华是半山半岛帆船港的总监。他17岁加入法国海军，人生始终与大海相伴，游历过50多个国家，在8个国家和地区长期生活，当过船长、跑过远洋、管理过码头、建造过游艇。2010年，三亚规划在半山半岛建一座游艇港，需要一位懂建设又懂管理的游艇码头行家。既有丰富经验，又能说一口流利中文的高德华，成为港口总监的不二人选。

“我喜欢这样的挑战，也钦佩中国人开拓的视野和敢想敢做的魄力。”高德华回忆说，当时的半山半岛还是一片荒滩。仅仅一年多后，这里便成为世界知名的帆船赛港口，不仅成功引进了沃尔沃环球帆船赛、克利伯环球帆船赛等世界顶级的帆船赛事，还获得中国最佳游艇码头、亚洲船艇行业年度最佳码头等荣誉。2018年，半山半岛帆船港通过严格评估，成为亚洲首家、世界第二家获得“国际白金五金锚游艇码头”奖的港口码头。高德华感慨，“这里包容、创新的环境给了我一展身手的机会”。2019年9月，他荣获中国政府友谊奖。

“我们的码头管理团队里，很多人以前是普通的渔民、船员，就我一个老外。当然，我也不是纯老外，我有绿卡。”高德华笑着说。2018年起，海南全岛建设自由贸易试验区，针对外籍人才陆续推出了出入境、停居留、工作许可等政策措施。2020年，高德华拿到了当年三亚首张外国人永久居留身份证，工作和生活更加便利。

为分享游艇码头运营经验与技术，向世界介绍中国游艇行业，提供投资海南的指南，高德华还忙着写书、在微信公众号上开专栏。“很多外国人不了解中国的开放政策，他们看了我的书和微信文章，就会知道中国的发展越来越快、越来越好。”

如今，半山半岛帆船港已成为“网红”港口，游客络绎不绝。据高德华观察，海南自由贸易港政策正向游艇行业、旅游业释放红利，海南游艇旅游正从“小众高端”走向“大众休闲”，人们花上两三百元即可体验一次游艇出海。“去年‘十一’黄金周期间，有逾70万人次来三亚旅游，现在每天出海的游艇有80多艘。”

在世界经济陷入衰退、跨国投资低迷的背景下，海南自贸港持续优化营商环境，提振了外商投资信心。与国际接轨的全球人才招聘制度和人才激励政策，更是留住了像高德华这样的外国人才。去年前三季度，海南新设外资企业540家，同比增长130%；实际利用外资5.28亿美元，同比增长93.1%。

谈及中国游艇行业的未来，高德华表示：“在海南自贸港‘零关税’政策中，购买进口游艇的税收成本约降低38%，企业和个人所得税均降至15%，这对中国游艇行业是一个非常利好的消息。”

成都高新自贸试验区柯文——

好项目、好资源不断向自贸区汇聚

本报记者 宋豪新

来自美国康涅狄格州的柯文是耶鲁大学的高材生。2017年，他成功应聘为四川成都高新自贸试验区管理局国际项目负责人。在高新区政府办公大楼里，发色浅黄、个头高挑的柯文“回头率”颇高。

中学时，一位教中国历史的中国籍老师，让柯文对中国产生了浓厚兴趣。大学时，他选修了中文。2008年，中国成功举办奥运会，让柯文十分看好中国的发展前景。后来，柯文来到成都发展，在这里又多了一个身份——四川女婿。“我对四川特别是成都有非常深的感情。我在这里结交了很多‘兄弟伙’。成都人热情好客，美食很多，真是天府之国。”

2017年，成都高新自贸试验区面向全球招贤纳士。凭借扎实的经济学基础，丰富的工作经验，以及过硬的中文水平，柯文通过几轮面试，顺利成为这里的首位外籍雇员。如今，柯文对当初的选择十分自豪：“中国在全球经济中发挥越来越重要的作用，自贸区是改革创新的‘试验田’，我很高兴能成为其中一员。”

2017年11月，四川自贸试验区成都区域海外首场推介会在新加坡举行。柯文向现场近200家企业介绍了自贸区的开放政策、改革措施和最新动态，让成都高新自贸试验区“一举成名”。一名新加坡企业家兴奋地说：“成都处于中国内陆，没想到对外开放的程度这么高！”

如今，越来越多的海外人才加入成都高新自贸试验区。柯文所在的团队共有14人，均毕业于海内外知名院校。谈到自贸区的同事，柯文直竖大拇指：“他们的英语非常好，专业能力让我佩服，和他们在一起工作很愉快。”开始起步时，柯文带领他的团队“摸着石头过河”，探索国外产业项目如何与中国政策相结合。现在，他们已经与许多国内外的科技园、研究机构和大学建立起良好联系，好项目、好资源不断向自贸区汇聚。

随着自贸区建设不断推进升级，柯文意识到自己仍需“充充电”。2019年，完成团队的阶段性任务后，柯文回到美国继续深造。突如其来的疫情虽然打乱了他2020年返回中国的计划，但他始终记挂着自贸区，通过各种方式了解自贸区的发展。令他欣喜的是，2020年，四川自贸试验区成都区域实现新增企业4万余户、新增注册资本3728亿元，其中新增外商投资企业近300户，85%集中在高端服务业领域，以不足四川省1/4000的面积贡献了全省近1/3的外商投资企业、1/10的进出口额和1/20的新增企业。

柯文通过视频告诉记者：“不久的将来，我还要回来！”

黑龙江自由贸易试验区绥芬河片区阿扎尔诺夫——

“陆海联运大通道让订单满世界跑”

本报记者 张艺开

在黑龙江自由贸易试验区绥芬河片区“俄罗斯人创业大街”上，俄罗斯戈尔巴萨香肠吃货公司的牌匾下，熏肠的香味扑鼻而来。车间里，50多岁的安德烈·阿扎尔诺夫身着厨师白袍，正忙着把一批批烤肠送进熏炉。

“我们的香肠有100多家经销商，遍布大半个中国。”阿扎尔诺夫笑着说，“我们经常忙到后半夜。”

阿扎尔诺夫曾是俄罗斯奥伦堡州一名油气管道工。2016年，一个偶然的机会，他来到绥芬河，看到新的希望：“这条街为俄罗斯创业者设立，租金全免，物业费和取暖费还有补贴，多好的机会啊！”证照办理、律师服务、政策咨询……街头林立的众多创业服务窗口，给外国创业者提供“一站式”服务。

绥芬河与俄罗斯滨海边疆区接壤，边境贸易繁荣。当年秋天，阿扎尔诺夫说服他的合伙人伊格尔，带着资金和配方来到绥芬河，成立了俄罗斯戈尔巴萨香肠吃货公司。

经商体验如何？阿扎尔诺夫竖起了大拇指。2019年9月，黑龙江自贸试验区绥芬河片区成立后，阿扎尔诺夫更是有感于“中国效率”。“从卫生许可到税务申报，都可以网上操作。刚来时，申办企业得一两个月，自贸区成立后当天就能办好！”每个月，工商局、派出所和外事部门工作人员还主动上门服务。不久前，阿扎尔诺夫的签证即将到期。“当地工作人员竟算好时间，主动上门给我办理延期。”

“我们成立了片区行政审批局，实施‘一口受理、并联审批、限时办结’行政许可权改革，发布‘办事不求人’和‘最多跑一次’清单，企业设立过程中‘照、章、银、税、金、保’6个必办事项一天办结。”绥芬河市委书记、黑龙江自贸试验区绥芬河片区党工委副书记、管委会常务副主任黄士伟介绍。有了诸多便利措施，黑龙江自贸试验区绥芬河片区已累计吸引43家外企落户，为这座仅有7万人口的小城增添了不少国际色彩。

由于生产规模小、营销渠道少、语言不通、资金不足等原因，阿扎尔诺夫的公司曾一度举步维艰。两位中国合伙人的加入，解了燃眉之急。王东魁和朱松柏曾是公司的“老主顾”，得知阿扎尔诺夫的困境，2018年5月两人提出带资加盟。中方负责销售，俄方主管生产，4个人优势互补，公司红火起来。

对于企业发展，阿扎尔诺夫信心满满：“未来我们要通过线上营销，把产品卖得更远。”目前，绥芬河跨境电商物流网络遍及全球30多个国家和地区。“在绥芬河市电商直播产业园，我们可以获得直播带货服务，还有老师教我们如何培养自己的‘网红’呢。”

一年多来，阿扎尔诺夫在自贸区听到不少好消息：设立全国首个中俄边民互市交易结算中心，开通全国首个铁路互贸交易市场以及黑龙江省首条卢布现钞陆路跨境调运通道……“将来，我们可以利用俄罗斯农业资源和中国自贸区的国际新通道，降低采购成本，拓展国际销路。”阿扎尔诺夫的脸上写满期待。他介绍，绥芬河片区对接了俄罗斯“滨海1号”国际运输走廊，以绥芬河口岸为枢纽，不仅可以通达俄罗斯全境及欧洲腹地，还能通过俄罗斯远东港口连接海内外17个港口，“陆海联运大通道让订单满世界跑”。

“等我干不动了，我的子女可以来这儿接着干。”阿扎尔诺夫平和的语气里，透着无限的憧憬。

浙江自贸试验区宁波片区贝莱瑞——

“不用出门，就能在手机上完成财税申报”

本报记者 方 敏

“借着自贸区的东风，我也搭上了发展的快车！”宁波贝实科技有限公司总经理贝莱瑞谈起浙江自贸试验区宁波片区的发展，心潮涌动：“我来宁波北仑17年了，见证了这里企业的发展。有的企业以前就几个人，现在都成了行业明星。”

贝莱瑞来自意大利北部工业发达的伦巴第大区，他的老家布雷西亚是欧洲著名的铝压铸和模具之乡。17年前，贝莱瑞代表德国卡赫集团来到宁波北仑区，负责组建宁波斯易安清洁设备有限公司。如今，他已把这里当成第二故乡，并当起了“联络员”——把意大利的技术带到宁波，把宁波模具带向世界各地。

2020年8月，浙江自贸试验区扩区消息传来，其中宁波片区面积最大，达46平方公里。贝莱瑞敏锐地意识到，自贸区政策的落地，将进一步推动“宁波制造”向“宁波智造”转变，宁波将成为重要的智能制造装备产业基地。一个月后，他在自贸区内注册了外资独资企业——宁波贝实科技有限公司。“注册需要的大部分手续和验证程序在手机的政务APP上操作就行。不用出门，就能在手机上完成财税申报。”自贸区的投资便利化措施，让贝莱瑞感到十分欣喜。

紧接着，在第三届中国国际进口博览会上，贝实公司成功签约一高端汽配和清洁设备生产研发基地项目，成为北仑区在进博会斩获的首笔大单。据了解，项目投产后预计年产值将达到4亿元人民币，并将进一步补齐北仑区高端汽配产业链。

让他欣喜的不止于此。“浙江自贸试验区宁波片区和其他片区实现数据共享，省内海港、陆港、空港、信息港‘四港’联动。下一步，宁波还将谋划全球智能物流枢纽建设，打造国际贸易中心、国际航运和物流枢纽……宁波片区的众多利好让人期待。”

前阵子，贝莱瑞有些焦虑：订单产品交货日期要到了，但正值出货旺季，货轮和集装箱短缺，无法按时海运出货。和自贸区工作人员联系后，问题顺利解决——自贸区内物流企业利用港航综合运输枢纽的优势，提供了海铁联运和海空联运等多种物流解决方案。他告诉记者，货物改走中欧班列，用卡车从宁波运到重庆，然后坐上“渝新欧”专列，从阿拉山口口岸报关出口，到罗马尼亚和捷克等中东欧国家，再用货运卡车运到德国等西欧国家。

当下，宁波片区已聚集专业的货运代理企业，发货人只要把货物送到北仑区指定仓库，告知货物到达客户的目标日期，货运代理企业就会帮忙选择合适的运输方式。“下一步，宁波还将发挥自贸区制度创新优势，促进海铁联运、水水中转、海空联运等集疏运管理体系不断完善。对标上海洋山港，启动宁波舟山港启运港退税研究，发挥水水中转优势，将宁波舟山港真正打造为枢纽港。”宁波市自贸办主任张延的一席话，让贝莱瑞更放心了。

贝莱瑞正在申请中国绿卡。作为两次宁波市“茶花奖”得主，贝莱瑞对宁波有重大贡献，符合申请条件。对于未来，贝莱瑞充满期待：“公司的办公楼和厂房即将在北仑‘246’万千亿级产业集群示范园（灵峰现代产业园）开工建设。我在自贸区抓住了好机遇！”

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年01月27日 17 版）

(责编：牛镛)