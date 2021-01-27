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“蓝旗”计划惠民生（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻泰国记者  孙广勇
2021年01月27日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　在泰国东北部乌汶府乌汶市中心一条道路上，一家门口插着蓝色旗帜的超市前停了不少私家车和摩托车。超市内紧凑地摆放着各种日常用品。当地居民思丽蓬和女儿正把刚刚购买的大米、食用油、洗发液等搬到车上。“虽然‘蓝旗’商店的购物环境没有大型超市舒适，但价格便宜20%左右。我经常来这里买东西，‘蓝旗’商店保障了我家生活用品的供应。”思丽蓬说。

　　“蓝旗”计划原本是泰国政府1995年推出的旨在应对物价上涨、惠及低收入群体的民生项目，由商务部负责实施，主要在一些社区超市推广，为顾客提供价格相对便宜的日用品或食物，帮助收入不高的群体降低生活成本。新冠肺炎疫情防控期间，“蓝旗”计划再次发挥积极作用。

　　泰国商务部贸易厅厅长威塔纳沙表示，“蓝旗”计划通过以低于市场20%—40%的价格出售生活必需品，帮助民众渡过难关。据悉，本次活动覆盖76个府的市县和乡镇，以“薄利多销——‘蓝旗’降价助力经济”为主题，吸引全国13.1万家商店、100多家厂商加盟，涉及140种生活商品，包括食品和多种农产品等。

　　乌汶市“蓝旗”商店的店主披猜说：“在抗击疫情中尽自己的一份力，为大家提供帮助，我和店里的员工都很高兴。”

　　一些餐馆也加入了“蓝旗”计划。在曼谷素坤逸路的一家“蓝旗”餐馆里，店主威奇告诉记者，附近大部分餐厅菜品价格较高，但写字楼里的年轻人收入并不高，“蓝旗”餐馆成为他们的就餐首选。在这里，一菜一饭仅需40泰铢（1元人民币约合4.62泰铢）。“我们的利润非常低，但能帮助大家是一件很快乐的事。”

　　泰国开泰研究中心的报告认为，“蓝旗”计划不仅帮助民众降低生活开支，还使政府推出的刺激消费措施惠及传统零售店，有助于促进消费增长。

　　（本报曼谷1月26日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月27日 16 版）
(责编：牛镛)

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