本报河内1月26日电 （记者刘刚）越南共产党第十三次全国代表大会26日在首都河内国家会议中心开幕，越共中央政治局委员、政府总理阮春福致开幕词，越共中央总书记、国家主席阮富仲向大会作第十二届中央委员会提交的报告。

阮春福在致开幕词时表示，本次大会将对越共十二大决议的落实情况进行总结，对国家实行革新开放35年的情况进行评估，提出未来5年越南经济社会发展方向和任务，选举新一届中央委员会。

阮富仲在报告中总结了第十二届中央委员会任期内取得的政治、经济社会等方面成果。他说，越共未来几年总体发展目标包括增强党的领导、执政和战斗力，全面建设廉洁、强大的党和政治体系，巩固人民对党、国家、社会主义制度的信心，维护和平稳定环境，力争到21世纪中叶将越南建设成为发达国家。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈国旺在开幕式上作第十二届中央委员会领导和指导工作报告。

越共十三大1月25日至2月2日在河内召开，代表越南510多万名党员的1587名代表出席。其中，25日举行的预备会议通过了大会议程和工作条例，并选出包括阮富仲、阮春福等在内的17人主席团。

《 人民日报 》（ 2021年01月27日 16 版）

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