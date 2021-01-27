本报驻比利时记者 牛瑞飞

欧洲航天局日前召开年度记者会，宣布2021年的3个重要航天项目：将两位欧洲航天员送往国际空间站；与美国航天局合作，发射新一代太空望远镜詹姆斯·韦伯空间望远镜；为计划中的国际月球空间站提供通信和加油模块。

欧盟还宣布将2021—2027年航天预算由原计划的132亿欧元增至149亿欧元，创历史新高。欧洲航天局计划在今年第二季度和第四季度分别将两位欧洲航天员送入太空。即将发射的新一代太空望远镜詹姆斯·韦伯空间望远镜重6.2吨，约为哈勃太空望远镜重量的一半，但其主反射镜口径达6.5米，面积为哈勃太空望远镜的5倍以上。按计划它将于今年10月在位于法属圭亚那的欧洲太空港发射。

国际月球空间站是阿尔忒弥斯登月计划的重要组成部分，今年将首次试验发射，正式发射工作将于2024年启动。欧洲航天局将为国际月球空间站提供通信和加油模块，并将其他国家研制的环境控制和生命支持系统、电池、热控制和图像组件等集成到空间站中。

欧盟强调，未来几年，将通过与各方协作，加强地球环境太空监测、火箭和航天飞机研制、太空科学实验等工作。即将上任的欧洲航天局局长约瑟夫·阿施巴赫表示，欧洲航天局将与欧盟全面合作，制定出适应未来发展需要的“欧洲航天2035战略”。

与商业机构深入合作也将是欧洲航天下一阶段发展的重点。约瑟夫·阿施巴赫表示，欧洲需要“非常认真地”发展具有竞争力的商业航天工业。欧洲航天局2000年成立技术转让办公室，至今已经成功将200多种航天技术转移到非航天领域，诞生了方程式赛车防寒服、地雷探测雷达以及多项医疗保健产品，培育了700多家与太空技术相关的企业。

欧委会日前发布公告，宣布欧洲投资基金将以股权投资方式向卢森堡风投基金“轨道风投”和意大利风投基金“普里莫航天”投资3亿欧元，进一步促进商业航天领域的初创企业发展。欧盟创新、教育和研究事务专员玛丽亚·加布里埃尔表示，欧盟将致力于为具有创新思想和技术的公司提供更多支持。

今年1月4日，欧洲航天局与瑞士一家初创太空企业签署合同并拨款8600万欧元，开发制造清理太空垃圾的卫星。按照计划，该卫星将于2025年发射并捕获一块约100公斤重的太空垃圾，这将是全球首个捕获和处理太空垃圾的任务。欧洲经济学家认为，发展商业航天工业不仅能提供大量就业机会，还可能成为后疫情时代新的经济增长点。

（本报布鲁塞尔1月26日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月27日 16 版）

(责编：牛镛)