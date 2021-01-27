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参与支付基础设施建设  推动当地改善金融服务

中国与东盟国家加强数字支付合作

本报驻越南记者  刘  刚
2021年01月27日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　银联国际近日宣布与越南一家金融机构达成合作协议，将发行60万张银联虚拟卡，支持在线申卡和扫码支付。目前，东盟10国银联卡覆盖率达到80%。

　　数据显示，2020年，银联虚拟卡在境外新发行超过600万张，其中约350万张落地东南亚。在菲律宾，有超七成商户、超九成自动取款机可使用银联卡。此前，银联国际与菲律宾Cebuana Lhuillier银行达成协议，从2020年12月起的两年内发行600万张银联卡，这是菲律宾首次大规模发行银联卡。新卡将开通在线支付和“拍”卡闪付功能。

　　东南亚人口超过6亿，现金交易占比较大。为完善金融服务，很多国家将发展数字支付作为重要目标。以越南为例，从2019年起，每年6月16日被定为“无现金日”，以鼓励减少现金使用。疫情防控期间，一项针对越南消费者的调查显示，74%的受访者希望增加无现金支付业务，80%的受访者对数字支付等新型支付方式感兴趣。

　　中国支付企业在东南亚多地推广最新支付技术。今年1月，银联国际与柬埔寨第三方支付平台Mpay达成协议，将在当地合作发行银联的第一张非接触式预付卡，提供二维码支付服务。此前，中国企业与越南工商银行合作发行了当地首张支持“拍”卡闪付的银联卡。

　　中国支付企业通过搭建开发者平台、云发卡平台、场景服务平台、电子钱包等，“一站式”助力东南亚合作伙伴快速提高数字支付服务能力。目前，新加坡、泰国、马来西亚、柬埔寨、越南已落地18个银联标准的电子钱包，覆盖餐饮、交通、购物等支付场景。越南先锋银行副总经理阮兴认为，与中国银联合作有利于该行扩大国际结算地域范围，抓住非现金支付发展机遇。

　　中国支付企业还积极参与当地支付基础设施建设，为当地建立全国统一、国际兼容的支付系统提供技术标准参考。中国银联支持菲律宾、泰国建成了本地银行卡转接网络，银联芯片卡标准成为泰国、缅甸的行业推荐标准。中国企业还参与了新加坡全国通用付款二维码SGQR系统工作组的工作。

　　中国企业还与老挝央行等机构成立合资公司，共同运营老挝国家银行卡支付系统，为开通跨行转账、网上交易、移动支付等功能提供技术支持。老挝央行行长宋赛·西帕赛表示，希望借助中国企业的先进技术，提升老挝国家支付系统的服务能力，推动老挝支付产业升级和当地普惠金融发展。

　　（本报河内1月26日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月27日 16 版）
(责编：牛镛)

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